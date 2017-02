Si elle nous a offert une panoplie de citations cocasses, l'ex-gouverneure de l'Alaska, Sarah Palin, n'a pas affirmé qu'elle pouvait voir la Russie de sa fenêtre au cours de la campagne électorale de 2008. La désormais célèbre phrase est plutôt tirée d'un sketch de Saturday Night Live au cours duquel Tina Fey parodiait la politicienne. Ce qui est vrai, c'est que Sarah Palin avait auparavant affirmé, dans une entrevue à ABC News, que les Russes étaient les voisins d'à côté et qu'il était même possible d'apercevoir la Russie à partir d'une île de l'Alaska.

On ne peut pas jurer qu'il ne l'a jamais pensé, mais Lucien Bouchard n'a jamais dit: «Travaillez, bande de paresseux». Bien que la phrase lui soit associée dans l'imaginaire collectif, il s'agirait plutôt d'une déformation de propos qu'il a tenus en 2006, lors d'une entrevue avec Paul Larocque. «On ne travaille pas assez. On travaille moins que les Ontariens, infiniment moins que les Américains! Il faut qu'on travaille plus!» avait-il alors affirmé. L'ex-premier ministre a d'ailleurs pris soin de remettre les pendules à l'heure dans son livre Lettres à un jeune politicien, paru en 2012.

Cette phrase, que l'on retrouve dans les Confessions du philosophe Jean-Jacques Rousseau, est fréquemment attribuée à tort la reine Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI. «Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit : Qu'ils mangent de la brioche», écrit Rousseau. Selon l'historien Paul Johnson, l'anecdote aurait été inventée de toutes pièces. D'autres croient que ce serait plutôt une phrase prononcée par la princesse Marie-Thérèse, épouse de Louis IV. Une citation semblable est aussi attribuée à l'empereur chinois Jin Huidi. «Pourquoi ne mangent-ils pas de la viande?» aurait répondu l'empereur lorsqu'on lui a expliqué que son peuple n'avait plus de riz à manger.

Cette «citation» attribuée à Albert Einstein circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Ce n'est pourtant qu'une des nombreuses phrases célèbres que le physicien n'a jamais dites. Loin de prédire l'abrutissement collectif à l'ère des réseaux sociaux, Einstein aurait plutôt déclaré, en parlant de la bombe atomique: «Il est manifestement évident que notre technologie a surpassé notre humanité.»

C'est l'une des citations les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Et pourtant, elle n'est pas dans le film. En tous cas, pas exactement comme on le pense. Dans Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back, Darth Vader ne prononce jamais les mots «Luke, I am your father.» En fait, la conversation va plutôt comme suit: Vader: “Obi Wan never told you what happened to your father.” Luke: “He told me enough! He told me you killed him!” Vader: “No, I am your father.”

Lorsque les deux explorateurs britanniques David Livingstone et Henry Morton Stanley ont fait connaissance aux abords du Lac Tanganyika, le 27 octobre 1871, ils étaient les deux seuls hommes blancs à des milles à la ronde. Stanley se serait donc exclamé, en apercevant son compatriote: «Dr Livingstone, je présume?» Or, de plus en plus d'historiens doutent que la phrase ait été prononcée. Elle semble plutôt avoir été inventée plusieurs années plus tard par Stanley ou par son biographe.

Même si on s'entend pour dire que cette phrase est pleine de sagesse, elle n'a pas été prononcée par le président américain Abraham Lincoln. Elle serait plutôt tirée d'un livre sur le vieillissement écrit en 1947 par Edward J. Stieglitz. Mais rassurez-vous, vous n'étiez pas le seul à vous tromper: même l'actuel président Donald Trump s'est fait prendre!

Il va sans dire que Pierre Elliott Trudeau avait une relation trouble avec les militants pour l'indépendance du Québec. Mais de là à les accuser de «crime contre l'humanité»? Il n'est jamais allé aussi loin. C'est un discours prononcé par l'ancien premier ministre devant le congrès américain le 22 février 1977 qui a donné naissance à cette rumeur persistante. En réalité, le premier ministre a plutôt parlé d'un crime contre l'histoire du genre humain. Une déclaration forte, mais qui n'a pas la même portée... «Most Canadians understand that the rupture of their country would be an aberrant departure from the norms they themselves have set, a crime against the history of mankind», a-t-il déclaré en anglais.