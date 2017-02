Le baloney ne vous aura jamais semblé aussi excitant

ADVERTISEMENT

Un bon vieux sandwich au baloney pour commencer la semaine, ça vous dit? Non? Vous vous laisserez en tout cas probablement tenter après avoir vu la vidéo d’un propriétaire d’épicerie IGA très enthousiaste envers sa charcuterie «en spécial».

Dans une vidéo publiée vendredi sur Facebook et devenue virale depuis, il dévoile son nouveau succès : « Baloney » sur les airs de Do You Do You St Tropez pour mousser le rabais de la semaine.

Les internautes ont bien sûr ri un bon coup et vu la vidéo plus de 50 000 fois.

M. DesRosiers du IGA Marché DesRosiers à Matane est un habitué des vidéos sur Facebook. Depuis plus d’un an, il multiplie les concepts et slogans à saveur humoristique pour attirer les clients de sa région.