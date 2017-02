Membre d'une «brigade de tueurs» pour Duterte, un policier philippin se confie

ADVERTISEMENT

Aux Philippines, un policier à la retraite affirme que le président Rodrigo Duterte, lorsqu'il était maire de la ville de Davao, lui a ordonné de tuer des adversaires et des criminels.

Le policier dit avoir été membre d'une "brigade de tueurs", et affirme avoir été payé pour éliminer des personnes, y compris un suspect, les membres de sa famille et un commentateur radio.

Les avocats des droits de la personne qui ont présenté Arthur Lascanas lors d'une conférence de presse lundi ont dit que ces allégations, si elles sont prouvées, pourraient provoquer la destitution de Rodrigo Duterte, puisqu'elles ne seraient pas couvertes par son immunité présidentielle.

Un porte-parole de M. Duterte a estimé qu'il s'agit d'une "campagne de destruction" orchestrée par les adversaires du président.

L'an dernier, le policier Arthur Lascanas avait nié, lors d'une audience devant le Sénat, avoir été impliqué dans des exécutions extrajudiciaires.





Lundi, il a affirmé qu'il avait des morts sur la conscience - y compris celles de ses deux frères, dont il aurait ordonné l'exécution puisqu'ils étaient des toxicomanes - et qu'il a donc décidé de se confier.

M. Lascanas a expliqué que M. Duterte a ordonné, en 1993, des attaques contre des mosquées après que des rebelles eurent attaqué une cathédrale catholique. Il a ajouté que ses hommes et lui ont également tué le suspect dans une affaire d'enlèvement, en plus d'exécuter la femme enceinte de l'homme, son jeune fils, son beau-père et deux autres personnes.

M. Lascanas a enfin avoué avoir été impliqué dans le meurtre du commentateur Jun Pala, dont les propos irritaient M. Duterte et qui a été assassiné en 2003. Il affirme avoir reçu une prime en argent du maire après ce meurtre.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter