Il y aura une nouvelle piste cyclable nord-sud à Montréal

D'ici quelques années, une piste cyclable d'environ 2 kilomètres permettra de relier la piste cyclable du canal Lachine à celle du boulevard de Maisonneuve. Ainsi, les résidents de Griffintown, ou les personnes qui travaillent à la Cité du Multimédia, seront mieux reliés au réseau cyclable de la ville.

Un texte de René Saint-Louis

Si tout va bien, la piste cyclable sera construite sur le boulevard Robert-Bourassa, dans ce qu'on appelle le projet Bonaventure. Elle sera dans l'emprise des voies réservées aux autobus qui arrivent de la Rive-Sud et qui ne seront plus nécessaires quand le train électrique de la Caisse de dépôt entrera en service.

Le responsable de la stratégie centre-ville au comité exécutif, Richard Bergeron, dit que l'entrée en service du REM, le Réseau électrique métropolitain, permettra de récupérer au profit des cyclistes l'espace prévu pour les autobus dans le projet Bonaventure.



La nouvelle piste cyclable proposée par la Ville de Montréal. Photo : Radio-Canada/Google Maps

Le responsable du dossier vélo dans l'administration Coderre, Marc-André Gadoury, confirme l'intention de la Ville de relier la piste du canal Lachine et la piste Maisonneuve pour avoir des liens continus et assurer l'interconnectivité du réseau cyclable. Il précise que le projet à l'étude permettrait aussi de relier la piste cyclable de la rue Université, qui est en fait la continuité du nouveau boulevard Robert-Bourassa.

Du côté de Vélo Québec, on se réjouit des intentions de la Ville. Le directeur de la recherche de l'organisme, Marc Jolicoeur, exprime toutefois des réserves.

«Mais là, on est au conditionnel, on est à quelques années d'ici. Donc, on aurait préféré avoir un aménagement dès le départ dans le projet Bonaventure.» - Marc Jolicoeur, directeur de la recherche à Vélo Québec.