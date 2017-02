ADVERTISEMENT

Ceux et celles qui doivent composer avec l’autoroute 15, l’autoroute 25 ou encore le pont Mercier les matins de semaine ne seront pas surpris d’apprendre que Montréal est la ville la plus congestionnée au Canada. La bonne nouvelle est que la situation pourrait être pire.

LIRE AUSSI: »Première canadienne de la Bugatti Chiron au Canada

Selon la plus récente fiche d’évaluation de la circulation publiée par la firme multinationale Inrix, Los Angeles serait la ville la plus congestionnée au monde. Les automobilistes de la métropole californienne passent 104 heures par année dans les embouteillages, soit 12,7 % de leur temps derrière le volant.

À Montréal, les conducteurs ont passé 14,0 % de leur temps dans le trafic en 2016 et 52 heures au total pendant l’année. Ces résultats pour le moins décevants placent la ville au 23e rang mondial du classement des villes les plus congestionnées, tout juste après Saint-Pétersbourg en Russie et devant Houston au Texas et Rio de Janeiro au Brésil. En 2015, Montréal était classée au 60e rang.

Toronto se trouve au 38e rang de l’étude alors que Vancouver est en 157e position. Saint-Jean de Terre-Neuve (144), Ottawa (150), Québec (165), Victoria (347), Edmonton (447), Hamilton (465), Calgary (481), Halifax (609), Regina (612), Winnipeg (647), Saskatoon (745), Moncton (747), Windsor (789), Saint John (818), Lethbridge (902), Red Deer (919) et Saint Catharines (1008) sont les autres villes canadiennes présentes dans le palmarès de Inrix.

L’étude s’est étendue à 38 pays et 1 064 villes au total.

À l'échelle mondiale, Moscou vient au deuxième rang suivi de New York, San Francisco, Bogota, Sao Paulo, Londres, Atlanta, Paris et Miami.