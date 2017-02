Opération séduction pour attirer les médecins dans les Laurentides

Dan Dalton via Getty Images

Les Centres de santé et de services sociaux des Laurentides et de Lanaudière se lancent dans des opérations séduction pour attirer de jeunes médecins.

Un texte de Francis Labbé

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, il manque en effet 150 médecins dans ces deux régions. Dans les Laurentides, 180 000 personnes sont sans médecin de famille.

« Nous allons les avoir par le ventre », admet à la blague Patrice Deslauriers, agent de recrutement médical pour les Laurentides. « Samedi, nous allons les emmener dans le parc régional de la Montagne du Diable, pour faire du ski ou de la raquette. Ensuite, nous allons les emmener à la cabane à sucre pour un souper extraordinaire. »

Patrice Deslauriers recrute de jeunes médecins dans les Laurentides depuis plusieurs années. Les samedi et dimanche 25 et 26 février prochains, c'est en quelque sorte son opération « grande séduction » afin de convaincre six jeunes médecins de venir compléter leur formation pratique en médecine de famille dans les Laurentides.

« C'est surtout la pratique médicale qui les intéresse », poursuit M. Deslauriers. « Nous allons surtout leur montrer ce que c'est, la pratique médicale hors des grands centres. Ils sont plus autonomes, sans être complètement isolés. »

Marilou Croteau a terminé sa formation en médecine en août dernier. Elle a décidé de s'établir à Saint-Eustache, où elle a fait son internat. Il s'agit d'une étape où les futurs médecins pratiquent sous la supervision de médecins expérimentés.

« C'est un très beau milieu, dit-elle. Il y a des spécialistes pour nous aider avec les patients, mais en même temps, ce n'est pas comme dans les grands centres, où les patients sont d'emblée envoyés vers les spécialistes. C'est un gros avantage. »





Close  9 choses à savoir sur Gaétan Barrette sur  

Du moins, si on se fie au témoignage recueilli par L'Actualité. Étudiant à l'externat du Séminaire de Sherbrooke, le jeune Barrette a la réputation d'être turbulent. «Avec son intelligence, il aurait pu faire plus d’efforts», affirme Victor Audet, ancien registraire à la direction de l'externat et surveillant d'examens.

Ses mauvaises notes l'empêchent d'entrer à l'Université de Sherbrooke dans le domaine de la médecine. Il terminera sa formation scolaire à la Faculté de médecine de Grenoble, en France.

En 2012, le Dr Barrette se présente pour la Coalition avenir Québec dans circonscription de Terrebonne. Il sera défait. En 2014, il se présente pour le Parti libéral du Québec dans La Pinière, notamment contre Fatima Houda-Pepin, exclue du caucus par Philippe Couillard. Dans cette forteresse libérale, cette fois sera la bonne. Il occupe présentement le poste de ministre de la Santé et des Services sociaux.

Lorsqu'il quitte ses fonctions afin de devenir candidat libéral, la Fédération des médecins spécialistes lui verse une prime de départ de 1,2 million $ pour les huit années qu'il a passées à la tête du syndicat.

À cinq ans, il combat une infection et nécessite les soins d'un médecin. Comme le système de santé gratuit n'existe pas encore, ses parents proposent de payer le docteur en poulets vivants, nous apprend L'Actualité.

Enfant, Gaétan Barrette est membre de l'équipe de hockey pee-wee des Loups de La Tuque. «J’avais compris que c’était souvent la belle passe venue de l’arrière qui permettait de compter un but. Je ne détestais pas non plus rentrer quelqu’un dans la bande de temps en temps», affirme-t-il.

En 2015, la perte de poids radicale du ministre de la Santé ne passe pas sous le radar. «Mon garçon avait commencé à prendre une tendance. Je lui ai lancé un défi et il m'a dit "si tu le fais, je le fais"», a confié Gaétan Barrette au journaliste Alain Laforest, animateur de l'émission Caucus.

Sous la présidence du Dr Barrette, le salaire moyen d'un médecin spécialiste est passé de 240 524$ à 341 118$ entre 2006 et 2012, selon la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça représente une augmentation de 42%. Pour ce qui est de la période de 2008 à 2014, l'augmentation passe à 67%.

Gaétan Barrette se dit féministe. «Mais pas comme Lise Payette», précise-t-il. Il préfère le féminisme de Denise Bombardier.





