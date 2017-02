Kurt Cobain aurait eu 50 ans aujourd'hui

Nirvana est devenu célèbre dans les années 90 grâce à son deuxième disque,Nevermind, lancé en 1991. Les succès Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium et In Bloom ont popularisé le grunge. Nevermind s'est écoulé à des millions d'exemplaires dans le monde.

Comme celui de Thriller, de Michael Jackson, en 1983, le vidéoclip de Smells Like Teen Spirit marque son époque, devenant l'emblème du groupe, d'un genre musical (le grunge) et d'une génération.

En janvier 1992, l'album détrône Dangerous, de Michael Jackson, et atteint le premier rang du palmarès Billboard. « Nirvana est un des rares groupes à avoir obtenu un succès critique, l'attention des radios commerciales, le respect de l'industrie et l'écoute des radios universitaires et alternatives », écrit alors un journaliste du magazine Billboard.

Nirvana fait ensuite paraître l’album In Utero, en septembre 1993, qui comprend Heart-Shaped Box et Pennyroyal Tea.

Le dernier concert

Le 3 mars 1994, deux jours après le dernier concert à vie de Nirvana à Munich (Allemagne), Kurt Cobain est victime d'une surdose d'alcool et de médicaments dans une chambre d'hôtel à Rome, en Italie. Quelques semaines plus tard, Cobain entre dans un centre de désintoxication à Los Angeles. La sobriété ne dure toutefois que quelques heures.

Kurt Cobain s'enlève la vie le 5 avril 1994.

Pour souligner les 50 ans de son père, sa fille, Frances Bean Cobain, lui rend aujourd'hui hommage sur Instagram.

Aujourd'hui aurait été ton 50e anniversaire

Tu es aimé et tu nous manques

Merci de m'avoir offert

Le cadeau de la vie

Ta fille pour toujours, Frances Bean Cobain

À VOIR AUSSI: