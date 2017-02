Horizon Zero Dawn: un jeu culte est né

ADVERTISEMENT

Exclusif à la PS4, Horizon Zero Dawn peut déjà être considéré comme un jeu culte et parmi les meilleures productions de cette année!

C’est dans une époque non définie, du moins au début de l’aventure, que grandit Aloy, une jeune fille aux origines mystérieuses. Dans ce monde primitif, les humains ne connaissent rien des technologies et vivent dans des villages refuges, protégés de robots devenus agressifs depuis quelques années. Aloy devra découvrir ses origines, mais également celle de ces machines.





Horizon Zero Dawn est une longue aventure, un RPG sorti de l’imagination de Guerrilla Games à qui l’on doit la saga Killzone. D’entrée de jeu, le studio impose une ambiance incroyablement personnelle, donnant à ce monde une profondeur rare, renforcée par un scénario riche et des personnages touchants.

D’un côté, une nature magnifique et la puissance de la PS4 exploitée à son potentiel maximum. Et de l’autre, des robots, parfois immenses, dont l’apparence est inspirée d’animaux allant du cheval au tyrannosaure. Sony a mis le paquet sur la qualité graphique de son titre. Il en ressort une œuvre totalement immersive qui subjugue d’abord le joueur par la beauté, puis par la profondeur de l’aventure.

Qui va à la chasse…





Pour évoluer dans cet univers, Aloy devra compléter différentes quêtes qui lui feront parcourir ce monde vaste et aux ambiances sans cesse changeantes. Elle pourra apprendre à pirater les robots pour en faire des alliés, mais plusieurs lui demanderont également de les combattre.

Et lors de ces batailles, préparez-vous à quelque chose de tout simplement énorme. Les armes ne manquent pas pour en venir à bout, mais les combats contre les plus titanesques sont de véritables défis lancés au joueur. Il faudra affaiblir leurs points faibles, tirer des grappins pour les piéger au sol, puis leur infliger d’énormes dégâts, et tout cela pendant qu’ils se démènent comme des diables. On est véritablement submergé par un sentiment de satisfaction et de triomphe lorsqu’on parvient à les terrasser. C’est là, encore, l’une des grandes forces de jeu: rendre chaque combat extrêmement captivant et entraînant afin de subjuguer le joueur. Résultat: on a envie de retourner dans ce monde et de jouer jusqu'à la conclusion de l’aventure.

Outre les affrontements qui occupent une grande place dans les aventures d'Aloy, et qui lui permettront de choisir entre combat direct ou furtivité, l’exploration est fortement recommandée. Et entre les diverses étendues naturelles ou les bases oubliées et profondément enfouies, il y a de quoi s'occuper.

Il nous aura fallu 65 heures pour compléter le jeu, sans cependant avoir terminé toutes les quêtes. Vous devriez en avoir pour une vingtaine d’heures pour l’histoire principale, et un peu plus de 80 pour finir le jeu au complet.

Des défauts?





Horizon Zero Dawn comporte peu de défauts, même dans la version à laquelle nous avons joué, qui ne comportait pas de correction de bugs désormais de mise à la sortie d’un jeu. On peut toutefois noter l’intelligence artificielle que l’on peut parfois prendre en défaut, les combats qui pardonnent peu face aux plus grosses cibles, ou encore quelques les incohérences dans l’histoire. En dehors de ces points, le joueur sera captivé tout du long de l'aventure et, comme nous, fera fi de ces petits défauts qui ne valent finalement rien face à l’expérience procurée.

Au final, Horizon Zero Dawn s’impose d’emblée comme un jeu culte grâce à son univers qui nous change radicalement des autres jeux. On loue son histoire menée magistralement et qui sait ménager les moments forts, les combats parfois titanesques, ou encore les musiques tellement envoutantes. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés!

Disponible exclusivement sur PS4