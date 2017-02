shironosov via Getty Images

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a souligné l'importance que les passagers à bord des avions aient leur ceinture bouclée, au terme d'une enquête sur un incident de fortes turbulences ayant blessé une vingtaine de personnes lors d'un vol à destination de Toronto.

Les faits analysés remontent au 30 décembre 2015, alors qu'un vol d'Air Canada effectuait le trajet Shanghaï-Toronto.

Avant l'entrée dans une zone de turbulences préalablement identifiée au-dessus de la chaîne côtière méridionale de l'Alaska, le copilote a demandé à l'équipage d'interrompre le service et de préparer la cabine, indique le BST. La consigne lumineuse indiquant aux passagers de boucler leur ceinture a ensuite été allumée et plusieurs messages ont été énoncés en anglais, en français et en mandarin, précise-t-on.

Malgré ces mesures, bon nombre de passagers ne portaient pas la ceinture et 21 d'entre eux ont été blessés, dont un grièvement, souligne le BST.

Néanmoins, le rapport d'enquête conclut que la mise en oeuvre de mesures de sécurité dans la cabine et la réduction de la vitesse de l'aéronef ont permis d'éviter que davantage de personnes ne soient blessées.

On note toutefois que les dernières formations reçues par le personnel au sujet des turbulences et des courants-jets (courants d'air rapides) remontaient à 2011 et 2012.

Le BST souligne que si les indications et les annonces ne contiennent pas suffisamment d'information détaillée sur les prévisions de turbulences, et si elles n'insistent pas assez sur l'importance de boucler sa ceinture, il existe un risque que les passagers ne se conforment pas immédiatement aux consignes de sécurité.

