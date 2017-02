Le Barreau de Montréal demande à Québec de régler le conflit avec ses juristes

Klay BBJ, connu pour ses textes virulents envers les autorités, avait été interpellé pour "détention et consommation" de cannabis le 17 octobre, dans des circonstances confuses alors qu'il s'apprêtait à se rendre à un concert à Hammamet (environ 60 km au sud de la capitale). Il a été relâché 4 jours plus tard.

Après la mort d'Abdelmajid Jedday le 13 mai 2015, durant sa garde à vue dans un poste de la garde nationale à Sidi Bouzid, l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et l'Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) ont appelé les autorités à ouvrir une enquête sur les circonstances de cette "mort suspecte". Déjà arrêté en février, il aurait également porté plainte contre ces agents le 14 avril 2015 au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Arrêté le 6 septembre dernier à Hammam-Sousse dans le cadre d'une enquête sur un homicide, Marwen a été placé pendant six jours en garde à vue, puis poursuivi sur la base de l'article 230 du code pénal qui criminalise les "pratique homosexuelles". Il avait été condamné le 22 septembre à un an de prison ferme après avoir subi un examen anal. Remis en liberté provisoire contre un paiement d'une caution de 500 dinars le 05 novembre, il est finalement condamné à deux mois de prison ferme et 300 dinars d'amende en appel, peine qu'il avait déjà purgé.

Trois ans de prison (et six mois de plus pour un des prévenus) en plus d'une interdiction de séjour de 5 ans dans leur ville (Kairouan dans le centre de la Tunisie) Un des six accusés a également été condamné à six mois de prison ferme pour attentat à la pudeur, sur la base de l'article 226 du Code pénal. Selon les autorités il détenait des vidéos pornographiques.

Originaire de Béjà, Houssem Hamdi, globe-Trotter de 33 ans, qui a déjà visité plus de 40 pays, devait grimper le Kilimandjaro et y planter le drapeau tunisien. A sa surprise, il fut interdit de quitter le territoire pour "avoir trop voyagé". Après la médiatisation de son affaire, le ministère de l'Intérieur s'est excusé et a levé l'interdiction de voyager, le 22 décembre dernier.

Dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 novembre, Monia Abid et sa famille ont vécu une expérience terrifiante, dans leur domicile, à la Goulette (banlieue de Tunis). Vers 2h du matin, une descente de policiers fait irruption chez eux, alors que les membres de la famille dormaient. Portes fracassées, pistolet sur la tempe, hommes et enfants emmenés au poste, insultes et intimidations, le tout sans aucune explication.

Le blogueur a été arrêté le 25 décembre 2014 à son arrivée à l’aéroport international Tunis-Carthage en provenance de Paris, et jugé à 1 an de prison le 20 janvier. L’arrestation faisait suite à un mandat d’amener émis par le Tribunal militaire qui avait condamné par contumace Yassine Ayari à trois ans de prison ferme pour des écrits et déclarations diffamatoires à l’encontre de l’Armée nationale. Après avoir vu sa peine réduite en appel à six mois de prison, il a été mis en liberté conditionnelle le 16 avril.

Afra Ben Azza, âgée de 17 ans a été arrêtée le 16 décembre au soir dans un poste de police de Bou Makhlouf au Kef avec comme chef d'inculpation: "Outrage à agent public en fonction". Alors qu'elle devrait passer par un juge pour enfant et qu'elle devrait être protégée par son statut de mineure, Afra a passé une nuit en détention. Violentée par les forces de l'ordre lors de son arrestation et interrogée sans la présence d'un avocat, selon un communiqué du collectif "manich msema7" ('je ne pardonne pas'), Afra Ben Azza a été libérée le 17 décembre à 17 heures, son procès à été reporté au 31 décembre.

Fakhri El-Ghezal, photographe, Atef Maatallah, dessinateur et Ala Eddine Slim, réalisateur ont été condamnés à la peine minimale d'un an d'emprisonnement et 1000 dinars tunisiens d'amende, le 8 décembre 2015 pour consommation de stupéfiants. Arrêtés lors d'une perquisition pour soupçon d'appartenance à un "mouvement terroriste" selon leur avocat, "la police a ensuite affirmé avoir trouvé des matières stupéfiantes sur les lieux de la perquisition". La Cour d'appel a finalement relaxé les 3 artistes, suite à la pression de la société civile.

Arrêté la nuit du 4 au 5 juillet 2015, en plein mois de ramadan, dans la banlieue nord Tunis, suspecté de conduite en état d'ivresse et de détention d'alcool, Anis Guiga a écopé de trois mois de prison avec sursis pour... "outrage public à la pudeur". Toujours selon M. Selliti, aucun test ou analyse n'a été effectué pour prouver le taux d'alcoolémie. "Son état d'ivresse a été constaté sur place", a-t-il affirmé. Mais Anis Guiga ne sera pas pour autant jugé pour conduite en état d'ivresse. Il le sera pour "outrage public à la pudeur" vérifiée par "la détention d'alcool".

Le 19 décembre 2014, Inés Ben Othman, réalisatrice, a été arrêtée alors qu'elle allait porter plainte au commissariat de police d’Ennasr (Ariana). Une altercation verbale aurait eu lieu sur place avec l’adjointe au chef du poste de police Asma Dridi. Arrêtée et condamnée à 2 mois de prison, elle a été libérée le 16 janvier 2015. Des querelles entre différents syndicats de force de l'ordre antagonistes seraient à l'origine de son arrestation.

Le 5 octobre dernier, Kais Berhouma a été appréhendé par la brigade des stupéfiants d'El Ouardia. Des membres de cette brigade "lui ont brisé le cou et lui ont déboité l'épaule" selon les propos de la mère de la victime. Le jeune homme a reçu de nombreux coups de pieds, selon sa soeur. La Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme a publié un communiqué le lendemain des faits, condamnant ces agissements et rapportant que Kais Berhouma aurait été arrêté et torturé dans les locaux de la Brigade des stupéfiants de la Garde Nationale d'El Ouardia, avant d'être transporté dans la soirée à l'hôpital Charles Nicolle où son décès a été constaté à 23h30.

Adnène Meddeb et Amine Mabrouk, deux jeunes tunisiens, ont été arrêtés samedi 28 novembre "pour consommation de matière stupéfiante". Ils ont été condamnés à un an de prison ferme et 1000 dinars d'amende en vertu de la loi 52-1992, pour consommation de cannabis. Ils auraient refusé de se soumettre à un test de dépistage, ce qui aurait été interprété par le juge comme une preuve de culpabilité.

Le 25 juin, en plein mois de ramadan, une descente de police a lieu dans un café, ouvert en journée à Monastir. Insultes envers les clients, saccage des lieux, brutalité envers les personnes qui étaient dans le café y compris les personnes âgées, la vidéo de la brutalité policière a fait grandement réagir, obligeant le ministère de l'intérieur à révoquer le chef du district.