10 activités à faire le soir pour de meilleures nuits de sommeil

La méditation Inspirez, expirez, répétez! Les bienfaits de la méditation sur le corps et l’esprit sont bien connus. Et seulement quelques minutes suffisent!

Faire l'amour Faire l’amour aide à la production d’ocytocine, l’hormone liée au bien-être, et à réduire le niveau de cortisol, l’hormone liée au stress, dans le cerveau, réunissant du coup les conditions idéales pour une bonne nuit de sommeil.

Écrire dans son journal Des études ont démontré qu'écrire à propos de ses frustrations et de ses inquiétudes pouvait aider à libérer son esprit des pensées négatives.

Boire une tasse de thé Il n’y a rien de plus réconfortant qu’une bonne tasse de thé avant de se mettre au lit, surtout que certaines variétés contiennent des ingrédients aidant justement à accroître la qualité du sommeil.

Les arts plastiques Le dessin, le coloriage et le tricot (par exemple) sont autant de façons créatives et productives de vous détendre et de préparer votre esprit à passer une bonne nuit de sommeil.