9 façons d'apaiser la peau sèche et irritée pendant l'hiver

C'est inévitable: les temps froids sont durs sur la peau.

«L'hiver, la peau est stressée, explique la coach santé Connie Rogers. Nous avons plus froid, alors on prend des douches plus chaudes, on monte le chauffage, on est anxieux lorsque l'on conduit nos voitures dans la neige, on mange plus, on perd notre motivation pour s'entraîner, buvons moins d'eau et plus d'alcool.





La température n'est pas le seul facteur qui afflige la peau - les choses qu'on lui fait subir pour être plus confortables l'hiver ne lui rendent pas vraiment service. Et pour certains, une peau sèche, ce n'est pas seulement une peau qui pèle et qui est tendue: si vous souffrez d'eczéma ou d'une condition comme le psoriasis, le vent et l'air froid peuvent aggraver votre état.

«Ma recommandation principale pour ceux qui, comme moi, font du psoriasis et ont la peau très sèche, c'est de s'hydrater le corps», conseille le photographe Michael Freeby. «Trouvez l'hydratant le plus doux possible, sans alcool, sans parfum et sans paraben, si vous le pouvez. Évitez les ingrédients tels que l'eucalyptus, les agrumes, les noisettes ou tout ce qui pourrait vous irriter encore plus.»

Heureusement, il existe une variété de produits pour les différents types de peau, mais aussi de nombreuses habitudes à prendre pour garder sa peau hydratée pendant l'hiver.

Augmentez l'humidité à la maison





C'est le temps de penser à investir dans un humidificateur. «Durant les mois glacés, à cause du manque d'humidité dehors et de l'effet asséchant du chauffage, le niveau d'humidité est très bas à l'intérieur. Votre peau sèche pourrait empirer», dit Alain Michon, directeur médical de la Ottawa Skin Clinic.

On le place dans la chambre à coucher.

Prenez des douches plus courtes





«Prenez des douches de moins de cinq minutes et oubliez l'eau presque bouillante», recommande l'esthéticien Gregory Dylan. «De trop longues douches d'eau trop chaude assécheront votre peau en enlevant l'huile naturelle de votre corps.»

Pour découvrir tous nos trucs, consultez la galerie ci-dessous!

L'utilisation régulière d'un hydratant peut vraiment faire une différence pendant l'hiver. «Épongez-vous le visage et appliquez votre crème tout de suite après, pendant que votre peau est encore humide. Vous l'absorberez mieux et cela «embarrera» l'hydratant.» Essayez les laits frappés (des hydratants à utiliser dans la douche) de chez Lush.

Le combo froid-sec peut empirer les symptômes de douleur et d'irritation de la peau causées par l'eczema. Si vous en faites sur les mains, essayez de vous mettre de la crème, puis des gants tout de suite après, avant d'aller dehors, suggère M. Michon.

Le psoriasis est une maladie de la peau autoimmune, qui peut s'empirer lorsque le climat est froid et/ou sec. L'hydratation régulière et l'utilisation d'un humidificateur sont recommandées. «Prendre un bain d'avoine peut aider à apaiser les symptômes gênants», conseille Alain Michon.

Même si vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser des hydratants épais et riches sur votre visage (si vous avez la peau grasse, par exemple), il y a de bonnes chances que pour le reste de votre corps, il n'y ait aucun problème. Évitez les symptômes de l'eczema et du psoriasis grâce à des hydratants épais, recommande Gregory Dylan.

«Plusieurs produits qu'on considère bons pour la peau sèche contiennent de l'alcool sous une ou plusieurs formes», explique Rachel Delia, fondatrice de la ligne de produits Flask Brands. «C'est prouvé que l'alcool sèche et irrite la peau.» Alors regardez bien la liste des ingrédients de vos produits. Optez pour des crèmes qui contiennent du beurre de coco ou de karité.

Vous le savez à cause de vos lendemains de veille: l'alcool déshydrate. Il peut aussi causer des réactions inflammatoires, ce qui explique pourquoi certains se réveillent avec le visage tout rouge après une soirée bien arrosée (et que plusieurs bons buveurs gardent la couleur à plus long terme). Si vous buvez de l'alcool, alternez entre boisson et eau le plus souvent possible.

Il n'existe malheureusement pas de nourriture miracle qui vous donnera un teint parfait, mais des habitudes alimentaires balancées composées, entre autres, de beaucoup de fruits et de légumes et de bons gras paraîtront sur votre peau. Assurez-vous de mangez vos cinq portions de fruits et légumes quotidiennement, buvez beaucoup d'eau, dégustez de bons gras, comme ceux que l'on retrouve dans les avocats et l'huile d'olive et vous verrez les changements!

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.