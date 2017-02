Exposition «Mundos» de Teresa Margolles

La photo de cette enfant nue, qui fuit les bombes américaines, est l'une des plus célèbres de l'histoire. Elle a été prise le 8 juin 1972 par le photographe américain Nick Ut. Cette image, qui immortalise les horreurs de la guerre du Vietnam, a fait la une des médias du monde entier. Plusieurs disent qu'elle a changé l'opinion des Américains, qui étaient jusque-là favorables à la guerre. La fillette, Kim Phuc Phan Thi, a survécu. Elle vit aujourd'hui à Toronto.

Cette image montre un homme désarmé devant une colonne de chars, place Tiananmen, à Pékin. Elle est l'emblème de la répression militaire sanglante contre le soulèvement des étudiants chinois. La photo a été prise le 5 juin 1989, au lendemain de l'intervention de l'armée contre les étudiants. Personne ne sait ce qu'est devenu celui que l'on a surnommé « Tank Man ».

Cette photo, prise dans un village du Soudan en mars 1993 par Kevin Carter, est l'un des symboles de la famine en Afrique. Lorsque la photo est publiée par le New York Times, le journal reçoit de nombreux messages de lecteurs qui veulent connaître le sort de l'enfant. Le photographe est l'objet de critiques. Beaucoup se demandent pourquoi il n'a pas aidé l'enfant. Kevin Carter reçoit un an plus tard le prix Pulitzer pour cette photo. Trois mois après avoir reçu son prix, il se suicide, hanté par « les souvenirs persistants de massacres et de cadavres ». Le garçon sur la photo a survécu à la famine, mais il est mort du paludisme quelques années plus tard.

Le visage mutilé de Bibi Aisha a été publié en première page du magazine Time en août 2010 avec cette manchette : « Ce qui arrive si nous quittons l'Afghanistan ». Les talibans ont coupé le nez et les oreilles de la jeune femme parce qu'elle avait osé quitter la maison de son mari. La photo, qui a remporté le prestigieux World Press Photo Award, a suscité la controverse. Les opposants à la présence américaine en Afghanistan y ont vu du « chantage émotionnel ». Pour d'autres, cette image est plutôt un « appel puissant à la conscience ».

Des images comme celle-ci ont fait le tour du monde en 2004. On y voit des prisonniers irakiens se faire torturer par des soldats américains dans la prison d'Abou Ghraib, en Irak. L'administration américaine parlait à l'époque d'actes isolés. Au final, 11 soldats ont été condamnés à des peines de plus de 10 ans de prison. L'enquête militaire menée en 2004 a révélé 44 cas d'agressions contre des détenus à Abou Ghraib.

Cette image tirée d'un reportage de France 2, diffusé le 29 septembre 2000, montre un père et son fils qui tentent d'échapper aux tirs entre Israéliens et Palestiniens à Netzarim, dans la bande de Gaza. Quelques secondes plus tard, Mohammed Al-Dura, 12 ans, est mortellement blessé à l'abdomen. Son père, Jamal Al-Dura, subit de graves blessures, mais il a survécu. Cette photo a incarné la seconde Intifada dans les Territoires palestiniens.

Des images comme celle-ci ont horrifié le monde. On y voit les prisonniers du camp de concentration d'Auschwitz, en Pologne. Ces hommes et ces femmes d'une maigreur squelettique donnent une idée des mauvais traitements subis par les prisonniers des camps nazis. Les conditions y sont extrêmement dégradantes, et de nombreux prisonniers sont morts de faim ou d'épuisement, ou encore victimes des tortures et des expériences médicales.

Ce célèbre cliché montre une Afghane de 12 ans, réfugiée dans un camp au Pakistan, au moment de l'occupation soviétique en Afghanistan. L'image, prise en 1984 par le photographe Steve McCurry, a fait le tour du monde.

Les images de détenus squelettiques dans les camps serbes en Bosnie ont choqué le monde en 1992, en révélant l'ampleur de la campagne de purification ethnique menée dans cette région. Lorsque les forces serbes ont pris le contrôle de la Bosnie en avril 1992, elles ont incarcéré des milliers de personnes dans des camps de détention. Cette photo a été prise dans un camp de Tjernopolje, près de Prijedor, dans le nord-ouest de la Bosnie, en août 1992.