Québec solidaire se prononcera sur les alliances électorales en mai

Les porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Andrés Fontecilla, ont annoncé la mise sur pied du « Chantier du renouveau politique » dans le cadre duquel le parti se positionnera quant à de possibles alliances pour les élections générales de 2018.

La stratégie de Québec solidaire s’articulera en deux axes : d’abord approcher les organisations de la société civile pour « rassembler les gens engagés dans les organisations progressistes qui partagent notre constat du blocage politique actuel », résume la députée Manon Massé.

« Vous croyez qu’il est temps de passer à autre chose après vingt ans d’immobilisme? Passons à l’action », a déclaré Andrès Fontecilla.

Ensuite, le parti tiendra une « journée nationale et régionale de réflexion et de discussions sur les alliances électorales, le 8 avril prochain », en vue d’un vote de ses membres sur la question lors du congrès en mai 2017. C’est à travers ces discussions que le parti décidera de quelle manière il souhaite conclure des alliances avec les autres formations politiques, notamment le Parti québécois et Option nationale, lors des élections générales prévues pour 2018.

« On a envie de discuter avec les autres partis politiques. En fait, on n’a pas le choix d’une certaine façon puisqu'ultimement, la politique se joue comté par comté », explique Manon Massé. La députée souligne toutefois que Québec solidaire doit s’entendre avec ses membres sur des manières « innovantes » de construire de telles alliances.

Du côté du Parti québécois, le bureau national du parti a décidé de ne pas présenter de candidat pour l’élection partielle dans Gouin. Un « geste de bonne foi » envers Québec solidaire, dans le cadre des efforts visant à favoriser la convergence entre les deux partis, selon le chef Jean-François Lisée.

