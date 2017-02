Ce concours de cheveux gelés dépasse les limites de l'imagination

ADVERTISEMENT

Les Canadiens savent comment réchauffer les cœurs quand le froid pourrait les paralyser. À Whitehorse, dans le territoire du Yukon au Nord-Ouest du pays, un concours hilarant et unique en son genre a vu le jour: le concours de cheveux gelés.

Cette compétition photo se tient depuis 2011, chaque hiver, dans le complexe de Takhini Hot Pools. Alors que la température moyenne n'y excède jamais les -4°C en février, les visiteurs de ces sources d'eau chaude sont invités à se prendre en photo avec leurs cheveux (le phénomène marche aussi avec les barbes et les poils) gelés. Les résultats peuvent être surprenants, et sont toujours très drôles.

Stay frosty ☃🌨❄️♨️ #hotsprings #takhinihotsprings #exploreyukon Une publication partagée par Brett Elliot (@btelliot) le 13 Déc. 2016 à 22h46 PST

La technique pour réussir une coiffure gelée parfaite est très simple: il suffit de tremper sa tête sous l'eau dans une source chaude, puis d'attendre que l'air extérieur fasse glacer les cheveux, la barbe, et même les cils et les sourcils. Pour réaliser cette coiffure le plus rapidement possible, l'idéal est de le faire lorsque la température extérieure avoisine les -30 degrés.

Certains participants connaissent d'autres ficelles plus sophistiquées: laisser les cheveux glacer sur le rebord de la piscine pour réaliser de longues tiges, ou donner aux cheveux une forme insolite pendant le processus. De vrais chefs d'oeuvre.

Those lashes!!! In #canada we freeze our hair for fun...and prizes. The International Hair Freezing contest (yes, it's a thing) takes place through the month of February at the Takini Hot Springs in the #Yukon. #yolo 📷 via Facebook Une publication partagée par Memorable Occasions (@the.party.guru) le 19 Févr. 2017 à 5h31 PST

-28C weather temp. + 40C h20 temp. = HAIR FREEZED❄️❄️❄️ Une publication partagée par Habben Earlyseven (@roihabbenagapito) le 7 Févr. 2017 à 22h52 PST

We froze our noggins at the Takhini hot springs. #toejourn #ice #yukon Une publication partagée par Sam Schow (@everythingisgoingsowell) le 31 Janv. 2017 à 15h30 PST

When filming has wrapped and your last day in the Yukon is -37 degrees ... #hotsprings #yukon #canada🇨🇦 Une publication partagée par Sara Bradshaw (@ohheybshaw) le 22 Janv. 2017 à 10h37 PST

#meanwhileincanada #HairFreezingContest #thosecrazycanucks #stuffedbeaver #stuffedbeaverbondi Une publication partagée par The Stuffed Beaver (@thestuffedbeaverbondi) le 7 Mars 2015 à 23h33 PST

Les participants ne se donnent pas du mal pour rien: en plus de gagner une bon fou rire entre amis, le concours prévoit de leur offrir de 100 à 750 dollars et des accès gratuits aux bains pour les trois premières places. De quoi avoir envie de booster son imagination.

Le concours dure tout l'hiver et les gagnants seront annoncés mi-mars.