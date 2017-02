Brian Mulroney chante la pomme à Donald Trump lors d'une soirée de bienfaisance

ADVERTISEMENT

L'ancien premier ministre Brian Mulroney aurait chanté la pomme au président Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, samedi soir.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre M. Mulroney chanter "When Irish Eyes are Smilings" sur la scène du club du Mar-a-Lago. Les images semblent avoir été prises lors d'une soirée de bienfaisance pour le Dana-Farber Cancer Institute.

Musician David Foster and former PM Brian Mulroney have shared the same stage before, like at the David Foster Foundation Miracle Gala And Concert in 2015 in Toronto. (Photo by George Pimentel/WireImage)

La tête d'affiche de l'événement était l'auteur-compositeur canadien David Foster.

David Foster performing at Mar a Lago tonite - as Donald Trump looks on with Melania.https://t.co/f2iFOHJllw — Douglas Kass (@DougKass) February 19, 2017

"Je n'aurais jamais osé supposer pouvoir demander au président des États-Unis de chanter, alors je ne le ferai pas", a blagué M. Foster avant de convoquer M. Mulroney

Selon le Palm Beach Daily News, Mulroney était assis à la même table que Donald Trump et sa femme Melania, lesquels sont ses voisins depuis longtemps à Palm Beach.

"Monsieur le président, j'espère que cela ne nuira pas aux relations entre les États-Unis et le Canada pour les décennies à venir", a lancé M. Mulroney avant de commencer à chanter.

Ce n'était pas la première fois que Brian Mulroney entonne cette chanson en présence d'un président américain.

Sa femme Mila et lui l'avaient chantée en compagnie de Ronald et Nancy Reagan lors de leur rencontre à Québec en 1985.

Aucun porte-parole de l'institut Dana-Farber, de M. Mulroney, ni de M. Foster n'a rappelé la Presse canadienne.

