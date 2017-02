Elles ont mis au point le parfait stratagème pour chasser un rat de chez elles

Pauvre petit rat, il a dû avoir la peur de sa vie. En tout cas, l'animal peut remercier ses colocataires, chez qui il avait élu domicile, d'avoir opté pour une autre solution que le piège ou la mort aux rats.

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, publiée sur Twitter ce vendredi 17 février, des jeunes filles ont mis au point un stratagème, parfaitement étudié, pour se débarrasser du nuisible. À l'aide de balais et de seaux, elles ont réalisé une sorte de chemin pour forcer le rat à se diriger vers la sortie.

En quelques secondes, quelques coups de balai, et après beaucoup de cris, l'animal a tout simplement pris la porte:

We came up with this ridiculous plan to get this rat out of our house and IT ACTUALLY WORKED!!!! BYE BITCH pic.twitter.com/c5qW76mzP8

— Jody Mackin (@jodeball4REALZ) February 17, 2017