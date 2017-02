Art souterrain 2017: divertir ou faire réfléchir?

ADVERTISEMENT

À chaque nouvelle édition, son thème. Cette année, Art souterrain a choisi Jeu et diversion, une vaste proposition décortiquée par 58 œuvres présentées au public du 2 au 26 mars dans les longs couloirs du réseau souterrain de Montréal.

La manifestation d'une durée de trois semaines commencera le 4 mars lors de la Nuit Blanche entre le Complexe Guy-Favreau et le 1000 de la Gauchetière. Pour une deuxième année consécutive, sept lieux satellites s’ajouteront à l’ensemble de la visite comme au Centre de commerce mondial, à la Place Victoria ou au Palais des congrès.

Sur six kilomètres d’exposition: sculptures, photographies, vidéo, installations interactives et performances seront accessibles gratuitement. En tout 63 projets réunissant 67 artistes, dont 18 Québécois, 5 Canadiens et 33 personnalités internationales. Selon Frédéric Loury, directeur d’art souterrain, chacune des œuvres invitera à la réflexion sur l’état de notre monde dans une quête d’évasion perpétuelle.

Alors le jeu synonyme de détente? Pour les artistes d’art souterrain, l’occasion de pousser plus loin ce thème à l’intérieur de zones d’ombre rarement explorées. Parmi les artistes contemporains invités, Laurent Perbos présente Inflatabowl, une structure gonflable géante composée d’objets de loisirs que l’on peut trouver sur les plages.

Guillaume Brisson-Darveau et sa Piñata, les misanthropes montrant deux ours s’empoigner ou se réconcilier, c’est selon. Quant à la Roue de la Fortune de Tim Messeiller, l’accès au célèbre jeu télévisé est ici revisité dans ses moindres détails.

Une première, le collège Dawson abritera une exposition réunissant de travail de plusieurs artistes reconnus. On retiendra les portraits à colorier du maire de Montréal Denis Coderre joliment titrés par l'artiste Melanie Matthews Super Duper Might Jumbo. Visites guidées, tables rondes et conférences, Art souterrain ajoutera à son menu plusieurs activités et autres rencontres.

Détails: artsouterrain.com