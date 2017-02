ADVERTISEMENT

"The Walking Dead" a fait son retour sur nos écrans, ce dimanche 12 février, après un long mois d'absence. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la série d'AMC a déjà tapé fort avec son premier épisode de la deuxième partie de la saison 7.

Engluée dans leurs soucis avec Negan, la bande de Rick tente de rallier le Royaume et la Colline à leur cause. Malgré le suspense notoire de "Rock In The Road", certains fans de la série ont repéré un détail qui vous avez sûrement échappé.

ATTENTION SPOILERS

via GIPHY

Cet article raconte l'épisode 9 de la saison 7 Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir? Alors, c'est parti.

Repérer les erreurs de production est devenu un défi pour de plus en plus de spectateurs. Si l'on décortique chaque scène les unes après les autres, on peut parfois découvrir quelques pépites.

Dans le dernier épisode de "The Walking Dead", la bande de Rick parcourt des kilomètres, du Royaume à la Colline, en quête d'alliés pour défier Negan. Essuyant deux refus consécutifs, la troupe s'apprête à rentrer bredouille à Alexandria. Mais un rebondissement offre à Rick un espoir de constituer une petite armée.

Alors qu'ils sont prêts à quitter la Colline après s'être entretenu avec le chef du lieu, Grégory, certains habitants se réunissent pour annoncer à Rick, Maggie et les autres survivants qu'ils sont prêts à prendre les armes contre Negan.

Mais n'avez-vous rien remarqué d'étrange dans cette scène? Si tout vous semble normal, ce n'est pas le cas d'un spectateur à l'œil plus qu'avisé qui a relevé un détail particulier: la ville est faite en papier.

"Quand tu mets tout le budget dans les zombies et que tu dois utiliser un bout de papier pour l'intérieur de la maison", fait remarquer l'internaute.

Alors que les personnages se tiennent sur le perron de la maison, on entrevoit à travers l'encadrement de la porte l'intérieur de l'habitacle. En réalité une toile tirée qui donne l'illusion de profondeur.

Le post, publié sur le site Reddit, a fait immédiatement parler de lui sur les réseaux sociaux. Certains ont même proposé des explications possibles pour justifier le recours à ce matériel plus ou moins inhabituel dans la série. "Comme dans la plupart des spectacles, les scènes en intérieur sont normalement tournées dans les studios pour un meilleur contrôle de l'environnement, de la luminosité, etc.", révèle un commentateur.