Pour une photo Instagram, le mannequin russe Viki Odintcova a pris des risques fous à Dubaï

On vous en conjure: n'imitez pas Viki Odintcova pour faire connaître votre compte Instagram. Sur le réseau social, la jeune femme est une véritable star. Plus de trois millions de personnes suivent effectivement ses aventures et ses shootings partout dans le monde.

Le mannequin russe se trouvait d'ailleurs à Dubai en ce début d'année, et elle a profité pour réaliser la séance photo la plus dangereuse de sa carrière. Avec l'aide d'un photographe, elle s'est effectivement laissée pendre au-dessus de plus de 300 mètres de vide, au sommet de la Cayan Tower. Un shooting incroyable, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d'article...





