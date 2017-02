ADVERTISEMENT

Du nouveau dans le monde de Star Wars. Pour l'épisode 8, prévu pour décembre 2017, c'est cette fois le titre français, "Les derniers Jedi", annoncé ce vendredi 17 février, qui semble nous apprendre de nouvelles informations. Depuis près d'un mois, on connaît en effet le nom anglais du film: "The Last Jedi". La traduction française, si elle est proche, apporte une précision importante: l'emploi du pluriel. Et c'est aussi le cas de la version allemande: Die Letzten Jedi.

En effet, en anglais, "the last" peut à la fois être pluriel ou singulier. Et comme Jedi est un nom propre, il ne s'accorde pas. Le doute était donc encore permis et les fans anglo-saxons n'en finissaient pas de s'interroger sur la signification de ce titre.

Une partie des théories annihilées, ou une simple erreur de traduction ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes partaient du principe que le dernier Jedi n'était autre que Luke Skywalker. D'autres se demandaient également si ce n'était pas un indice sur le fait que Luke allait former Rey, puis mourir. Certains estimaient que ce dernier Jedi n'était autre que Snoke (bon, d'accord, celle-là est moins crédible). Le site américain Slate a même écrit un article sur le sujet.

Un pluriel indique au contraire qu'il reste au moins deux Jedi. Cela peut-être Luke et Rey, la solution la plus logique, mais ce titre peut également cacher des surprises. Enfin, on ne peut pas non plus exclure un gros raté sur la traduction du titre en français.

Après tout, que la version française du nom d'un film soit bien différente du sens original arrive souvent (il y a même un blogue qui ne parle que de ça). Et comme le fait remarquer un internaute, le premier Star Wars a été traduit par "'La Guerre des étoiles' au lieu de 'Les Guerres de l'étoile'".

Mais "la guerre des étoiles" n'est pas une traduction si fausse que ça. Si l'on considère que "star" est l'adjectif de "wars", il devrait se traduire par "les guerres des étoiles". Pas si éloigné. Et même, à l'époque, le film n'était pas un monument aussi gigantesque et attendu. D'ailleurs, le titre a plus tard été changé en "Star Wars, épisode IV: Un nouvel espoir", plus fidèle à l'original.

Et puis, si l'on veut prendre exemple du passé, les traductions des épisodes 3 et 6 ont elles aussi tranché le débat entre pluriel et singulier de la langue anglaise, sans erreur. "Revenge of the Sith" est devenu "La Revanche des Sith" et "Return of the Jedi" a été traduit par "Le Retour du Jedi".

Déjà publié sur Le HuffPost:





Close  5 produits dérivés ridicules de Star Wars sur  

Mais qui a eu l’idée saugrenue d’inventer de telles baguettes qui s’allument à chaque bouchée? Il existe même plusieurs modèles reprenant chacun un design particulier comme celui de Luke Skywalker ou d’Obi-Wan Kenobi. Pour vous en offrir une paire, il vous en coûtera un peu plus de 25 dollars, piles non comprises. Pour plus d'informations, c'est ici.

Les associations pour la défense des animaux devraient au plus vite interdire cet accoutrement. Un chien habillé en princesse Léa frise l’indécence et la maltraitance. On imagine déjà les rires des passants à la vue de cette pauvre bête. Pour plus d'informations, c'est ici.

Il faut les voir pour le croire. Ces chaussures dont les talons reprennent les célèbres sabres sont d’un ridicule à couper le souffle. C’est laid et certainement très inconfortable. Pour plus d'informations, c'est ici.

Les amateurs seront sans doute ravis de pouvoir prendre leur douche en compagnie de leurs célèbres héros. On craque pour le robot R2-D2, mais sachez qu’il y en a pour tous les gouts puisqu’une version côté obscure existe aussi. Par contre, celle de Darth Vader serait en rupture de stock. Pour plus d'informations, c'est ici.

La position disgracieuse du célèbre robot doré nous laisse dubitatifs. Avec un objet aussi quétaine à la maison, parions que vous y penserez sûrement à deux fois si vous avez besoin de ruban adhésif.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée