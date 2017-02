ADVERTISEMENT

Accusé d'avoir tenu des propos antisémites dans des vidéos par une enquête du Wall Street Journal, PewDiePie, le Youtubeur le plus populaire du moment, a répondu à ses détracteurs. Une réponse qui survient après que le jeune homme a perdu son contrat avec Maker Studios, filiale de Walt Disney.

Les vidéos problématiques ont été retirées par PewDiePie depuis la parution de l'article le mettant en cause. L'une d'entre elle montrait deux hommes brandissant une pancarte avec l'inscription "Mort aux juifs", tandis que PewDiePie se filmait face à cette image, mi-amusé mi-horrifié. Les journalistes du Wall Street Journal ont recensé neuf occurrences de propos ou blagues faisant références à l'imagerie nazie et antisémite.

PewDiePie s'est donc exprimé longuement sur la situation, dans une séquence de 11 minutes en anglais, dont vous pouvez retrouver les passages principaux sous-titrés dans la vidéo en tête d'article. Le jeune Suédois revient sur la façon dont les médias classiques considèrent les Youtubeurs et résume l'enquête du Wall Street Journal à une attaque personnelle contre lui.

S'il maintient que ses propos visaient à faire rire uniquement, il reconnaît cependant avoir poussé trop loin les limites et comprendre que cela ait pu déranger certains. Ce que PewDiePie ne digère pas en revanche, c'est que son contrat ait été rompu et que les gens s'en réjouissent car de nombreuses personnes travaillent dessus. Et la conclusion de son propos ne risque pas d'apaiser les choses avec le Wall Street Journal.