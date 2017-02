Le président américain Donald Trump envisage de mobiliser la Garde nationale pour arrêter les immigrants illégaux qui vivent au pays.

Une ébauche de mémo obtenue par l'Associated Press révèle que M. Trump pourrait mobiliser jusqu'à 100 000 membres de la Garde nationale.

La Maison-Blanche et le département de la Sécurité intérieure ont cependant nié l'information.

This is not true. DHS also confirms it is 100% false https://t.co/MFIJci7XaU

— Sean Spicer (@PressSec) 17 février 2017