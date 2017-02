ADVERTISEMENT

Les internautes ont énormément réagi aux propos du chef Ricardo, qui a affirmé dans sa série web On est les meilleurs que le meilleur homard proviendrait de la Nouvelle-Écosse. Et il n'y a pas que les internautes qui réagissent, certains grands chefs québécois aussi.

Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

Selon Giovanni Apollo, chef à l’émission Espaces Découverte à V télé, le homard québécois a une chair plus ferme et une texture plus intéressante que le homard de la Nouvelle-Écosse. L’eau québécoise étant plus froide, le homard tend à muer moins vite, ce qui lui confère une chair plus dense.

«Vaut mieux pour moi un homard québécois parce que j’ai plus de densité dans la chair donc j’ai plus de polyvalence avec mon homard.» - Giovanni Apollo

Pour le grand chef Danny St-Pierre, chef à l’émission Qu’est-ce qu’on mange pour souper? à Radio-Canada, le débat demeure stérile. Il ne comprend pas pourquoi nous devrions devoir catégoriser les homards. Selon lui, l’important est la manière dont il est apprêté.

«Moi je ne suis pas difficile du homard. Tu me donnes du homard pis je suis bien content.» - Danny St-Pierre

Pour Colombe St-Pierre, chef du restaurant, Chez St-Pierre, à Rimouski, la qualité d’un homard dépend énormément de sa fraîcheur, donc de sa proximité avec le consommateur. Elle a toujours acheté le homard de la Gaspésie. Elle a peu d’intérêt envers les produits de l’extérieur puisque son objectif est de faire la promotion des produits du terroir québécois.

Elle note quand même l’importance de cette prise de parole. «Ce que dit Ricardo peut avoir un réel impact sur la consommation du homard puisqu’il est un emblème de la cuisine», explique la chef St-Pierre.

«Le homard peut être bon ou mauvais dépendamment de qui le cuisine aussi.» - Colombe St-Pierre

C’est dans le cadre de sa série On est les meilleurs, qui vise à valoriser les produits et le savoir d’ici, que Ricardo a affirmé que la province de l’Est possédait le meilleur homard au pays.

À la suite de ses recherches, il s’est avéré que le homard de Parker's Cove dans la baie de Fundy est l’un des plus recherchés par les acheteurs internationaux, soutient Ricardo.

Le grand chef attribue les qualités du homard à sa vie en eau froide et aux grandes marées de la baie, qui offre énormément de plancton pour nourrir les crustacés. Selon lui, c’est une situation parfaite pour avoir le meilleur homard au monde.

