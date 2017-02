La Colombie-Britannique aurait conclu une entente sur les transferts fédéraux en santé

ADVERTISEMENT

Une source au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique soutient qu'une entente a été conclue avec Ottawa sur les transferts fédéraux en santé, qui comprendrait une enveloppe extraordinaire pour lutter contre la crise des opioïdes.

L'entente prévoirait la hausse annoncée de 3,0 pour cent par année des transferts fédéraux en matière de santé, et une enveloppe de 10 ans pour la santé mentale et les soins à domicile. Selon cette source, la hausse totale de la contribution fédérale en Colombie-Britannique, avec les "fonds dédiés", atteindrait environ 4,4 pour cent.

Une conférence de presse a été convoquée vendredi par Ottawa et le gouvernement provincial.

La conclusion de cette entente constitue une rupture de ton du gouvernement libéral de Christy Clark, qui a toujours maintenu son opposition à l'offre d'Ottawa, et qui était solidaire du front commun des provinces récalcitrantes, avec le Québec, l'Ontario, l'Alberta et le Manitoba. Ces provinces réclamaient une hausse annuelle de 5,2 pour cent des transferts fédéraux.

Les autres provinces et territoires avaient conclu tour à tour une entente bilatérale avec Ottawa après l'échec de négociations nationales juste avant Noël. Toutes les provinces avaient alors rejeté l'offre fédérale, qui prévoyait des fonds dédiés de 25 milliards $ sur cinq ans pour la santé mentale et les soins à domicile, en plus d'une hausse annuelle de 3,5 pour cent des transferts fédéraux. Le Québec, notamment, estimait qu'Ottawa empiétait ainsi dans les champs de compétence provinciale en décidant où l'argent fédéral devait aller. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a parlé de "fédéralisme prédateur".

Le mois dernier, le ministre de la Santé de Colombie-Britannique, Terry Lake, disait se sentir trahi par l'approche "diviser pour régner" adoptée par Ottawa depuis l'échec des négociations nationales.

La crise des opioïdes, qui a fait 914 morts cette année en Colombie-Britannique, a peut-être fait pencher la balance.





9 choses à savoir sur Gaétan Barrette

Du moins, si on se fie au témoignage recueilli par L'Actualité. Étudiant à l'externat du Séminaire de Sherbrooke, le jeune Barrette a la réputation d'être turbulent. «Avec son intelligence, il aurait pu faire plus d’efforts», affirme Victor Audet, ancien registraire à la direction de l'externat et surveillant d'examens.

Ses mauvaises notes l'empêchent d'entrer à l'Université de Sherbrooke dans le domaine de la médecine. Il terminera sa formation scolaire à la Faculté de médecine de Grenoble, en France.

En 2012, le Dr Barrette se présente pour la Coalition avenir Québec dans circonscription de Terrebonne. Il sera défait. En 2014, il se présente pour le Parti libéral du Québec dans La Pinière, notamment contre Fatima Houda-Pepin, exclue du caucus par Philippe Couillard. Dans cette forteresse libérale, cette fois sera la bonne. Il occupe présentement le poste de ministre de la Santé et des Services sociaux.

Lorsqu'il quitte ses fonctions afin de devenir candidat libéral, la Fédération des médecins spécialistes lui verse une prime de départ de 1,2 million $ pour les huit années qu'il a passées à la tête du syndicat.

À cinq ans, il combat une infection et nécessite les soins d'un médecin. Comme le système de santé gratuit n'existe pas encore, ses parents proposent de payer le docteur en poulets vivants, nous apprend L'Actualité.

Enfant, Gaétan Barrette est membre de l'équipe de hockey pee-wee des Loups de La Tuque. «J’avais compris que c’était souvent la belle passe venue de l’arrière qui permettait de compter un but. Je ne détestais pas non plus rentrer quelqu’un dans la bande de temps en temps», affirme-t-il.

En 2015, la perte de poids radicale du ministre de la Santé ne passe pas sous le radar. «Mon garçon avait commencé à prendre une tendance. Je lui ai lancé un défi et il m'a dit "si tu le fais, je le fais"», a confié Gaétan Barrette au journaliste Alain Laforest, animateur de l'émission Caucus.

Sous la présidence du Dr Barrette, le salaire moyen d'un médecin spécialiste est passé de 240 524$ à 341 118$ entre 2006 et 2012, selon la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça représente une augmentation de 42%. Pour ce qui est de la période de 2008 à 2014, l'augmentation passe à 67%.

Gaétan Barrette se dit féministe. «Mais pas comme Lise Payette», précise-t-il. Il préfère le féminisme de Denise Bombardier.





