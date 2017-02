Des portraits uniques signés Urbania à Radio-Canada

ADVERTISEMENT

L’armée, les «nouveaux riches», la rupture et le nouveau féminisme : ce sont là les quatre grands thèmes qui seront au cœur d’un projet multiplateforme orchestré par Radio-Canada et Urbania, et qu’on découvrira ce printemps.

L’ambitieuse idée se déclinera en quatre épisodes d’une heure, lesquels seront d’abord diffusés à ARTV (à compter du jeudi 4 mai), puis à Radio-Canada et sur Tou.tv à l’été, et sera agrémentée de web-documentaires et de baladodiffusions en ligne sur Ici.Artv.ca, Radio-Canada.ca et PremièrePlus.ca.

Le ton sera sensiblement le même que dans toutes les productions d’Urbania (Sexplora, Infiltration, C’est juste de la TV), c’est-à-dire à contre-courant et sans tabou. Rose-Aimée Automne T.Morin, rédactrice en chef et reporter du magazine, servira de guide dans ces univers méconnus, qu’on explorera au moyen de portraits et d’histoires surprenantes.

Par exemple, on vivra les derniers jours avant son départ de l’aumônier militaire Padre Gunn, seul Québécois déployé en mission dans les prochains mois ; on plongera dans le quotidien de Phil Grisé, président et fondateur des boutiques Empire ; on fera la connaissance de Mackenzie Keast, jeune Torontois qui a lancé The Break Up Shop, un service de «rupture sur mesure», et on se rendra jusqu’au Mexique pour observer les Lesbo Terroristas, un groupe féministe parmi les plus radicaux de la planète, formé de femmes complètement affranchies des hommes.

Au total, ce n’est pas moins d’une cinquantaine de récits du genre que la série, les web-documentaires et les baladodiffusions mettront à l’avant-plan.

«C’est le désir de raconter, mais surtout de vivre des histoires en compagnie de personnages hors du commun qui rend l’approche d’Urbania unique, a fait valoir Philippe Lamarre, président et fondateur d’Urbania Média. Cette volonté de rendre l’ordinaire extraordinaire est transposée dans ce projet multiplateforme éponyme. Mon équipe et moi nous sommes toujours donné comme objectif de bâtir une communauté de jeunes adultes curieux et de recruter le public là où il consomme son contenu, peu importe le média.»

