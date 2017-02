Trump menace les auteurs des fuites dans la presse

The Washington Post via Getty Images

ADVERTISEMENT

Donald Trump a menacé jeudi "d'attraper" les auteurs des fuites dans la presse, après des révélations sur des contacts répétés l'an dernier entre son équipe de campagne et le renseignement russe, et sur des discussions entre son ex-conseiller Michael Flynn et un diplomate russe.

"Les voyous auteurs des fuites sont finalement sous les feux de l'actualité! Ils seront attrapés!", a dénoncé le président américain sur Twitter.

Le dirigeant républicain avait déjà la veille dénoncé les fuites, les qualifiant "d'actes criminels", mais ne s'était pas prononcé sur le fond.

Michael Flynn, qui a démissionné lundi de la tête du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, "a été traité très injustement par les médias", s'était plaint le président lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre israélien à la Maison Blanche.

Des écoutes téléphoniques de l'ambassadeur russe à Washington, Sergey Kislyak, ont révélé que Michael Flynn lui avait parlé des sanctions américaines contre la Russie, imposées le 29 décembre par Barack Obama pour l'interférence de Moscou dans la présidentielle américaine, laissant entendre qu'elles pourraient être suspendues après l'alternance.

Le New York Times a aussi révélé mercredi, citant quatre responsables ou ex-responsables américains, que les services américains de renseignement possédaient des relevés et des écoutes de conversations tenues l'an dernier entre des membres de l'équipe de campagne du républicain et de hauts responsables du renseignement russe.





Close  10 unes marquantes avec Donald Trump sur  

Mars 2016. En pleine campagne présidentielle, le célèbre magazine américain Time se moque du candidat républicain et prend position."Brute", "showman", "fauteur de troubles" et "démagogue": l'hebdomadaire accable Donald Trump. Huit mois plus tard, il pourrait cocher la dernière case...

Juin 2016. La couverture du magazine français Charlie Hebdo, connu pour ses dessins acerbes, est signée par la dessinatrice Coco. Elle fait référence à la tuerie survenue dans une boîte de nuit gay d'Orlando en Floride.

Septembre 2016. Le magazine culturel mexicain Letras Libres n'y va pas de main morte. Avec une moustache formée par les mots "fasciste américain", Donald Trump ressemble de manière troublante à Adolf Hitler.

Septembre 2016. Une compagnie contrôlée par Donald Trump aurait violé l'embargo américain contre Cuba. C'est le constat établi par le magazine américain Newsweek à la suite d'une enquête. Le visage de Donald Trump qui figure en une du journal fait penser à celui d'un malfrat recherché par la police.

Octobre 2016. The New Yorker frappe fort en déguisant Donald Trump en "Miss Congeniality" ("Miss Amabilité"). Cette couverture fait référence aux attaques sexistes du président américain, notamment à l'encontre de l'ancienne Miss Univers Alicia Machado qu'il avait traitée de "Miss Piggy" ("Miss Cochonne").

Octobre 2016. "Pourquoi l'Amérique est devenue folle". Telle est la question que pose l'hebdomadaire français L'Obs quelques jours avant les résultats de l'élection présidentielle américaine. Un Donald Trump grimaçant complète le tableau peu reluisant de cette couverture choc.

Octobre 2016. Le Time récidive. Après avoir représenté le visage de Donald Trump en train de fondre au mois d'août, le magazine sort une nouvelle couverture où celui-ci a totalement fondu pour montrer les derniers rebondissements de la campagne de Donald Trump et la colère croissante au sein de la direction du parti républicain quant au comportement de leur représentant.

Décembre 2016. Alors qu'il vient d'être élu à la tête de la première puissance mondiale, Donald Trump fait une fois de plus la une du Time, cette fois-ci en tant que "personnalité de l'année". "Donald Trump, président des États désunis d'Amérique", titre le magazine. "C'est un très grand honneur", a réagi le principal intéressé à la télévision.

Novembre 2016. Donald Trump vient d'être élu à la tête de la première puissance mondiale. Le 45ème président des États-Unis devient ainsi "l'homme le plus puissant du monde". Une fois encore, l'hebdomadaire français Le Point joue sur la peur suscitée par Donald Trump avec ce plan très rapproché et peu souriant choisi en Une du magazine.

Février 2017. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel frappe très fort avec cette couverture épurée mais tranchante réalisée par l'artiste Edel Rodriguez. Donald Trump, repérable à sa fameuse coupe de cheveux blonds et son teint orangé, vient de décapiter la statue de la Liberté. Tout un symbole.





