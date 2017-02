ADVERTISEMENT

Depuis quelques jours, vous l'avez sans doute aperçu dans les commentaires sous vos publications préférées sur Facebook: un pigeon mauve, souvent en train de se brasser la tête comme s'il était dans un spectacle de death metal.

Si vous vous demandez d'où vient l'étrange créature, vous n'êtes pas seul. Des gestionnaires de communautés, faisant face à la prolifération de la bête mauve sur leurs pages Facebook, sont remontés jusqu'à la racine du problème... en Thaïlande!

Affectueusement surnommé «Trash Dove», ce pigeon mauve est issu d'une collection d'autocollants créée par l'artiste américaine Syd Weller. Mais c'est grâce à une étrange vidéo devenue virale en Thaïlande que l'oiseau à l'oeil géant connaît son heure de gloire. La vidéo montrant l'oiseau en train de danser avec un chat a été vue plus de 4,5 millions de fois en une semaine.

Depuis, le pigeon dansant et ses multiples déclinaisons ont pris Facebook d'assaut.

Un symbole néo-nazi?

Si Trash Dove semble relativement inoffensif, il a pourtant des fréquentations douteuses. Depuis quelques jours, il est de plus en plus souvent associé à des groupes néo-nazis et alt-right. Mais selon une enquête de Buzzfeed, il s'agirait plutôt d'une tactique de trolls pour faire bannir l'omniprésente bête ailée.

Le problème, c'est que la stratégie des trolls semble avoir trop bien fonctionné et que des internautes racistes ont décidé de se l'approprier.

Alors, symbole néo-nazi ou pas, vaut peut-être mieux éviter de partager l'autocollant de Trash Dove. Ou, mieux encore, arrêter d'utiliser des autocollants sur Facebook. Pour toujours.