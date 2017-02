«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

Il sera beaucoup question de sport à Tout le monde en parle, dimanche. D’abord, Erik Guay, médaillé d’or et d’argent des récents Championnats du monde de ski alpin, sera de passage sur le plateau de Guy A.Lepage pour épiloguer sur ses prestigieuses victoires, puis les journalistes Jean-Charles Lajoie et Dany Dubé seront présents pour commenter le récent congédiement de Michel Therrien et l’arrivée de Claude Julien derrière le banc du Canadien de Montréal.

Parmi les autres invités de la semaine, Véronique Cloutier ajoutera une autre visite à Tout le monde en parle à sa déjà vaste collection, pour jaser de Véro.tv et de son Beau programme, André Sauvé sera là pour discuter de sa collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal au Festival Juste pour rire, et René-Richard Cyr et Benoît McGinnis se pointeront ensemble pour donner un aperçu de deux pièces sur lesquelles ils font équipe, Caligula et Demain matin, Montréal m’attend.

La semaine dernière, il fallait s’y attendre, Tout le monde en parle a souffert du retour de La voix, dont la popularité ne s’essouffle pas, même après cinq saisons. 759 000 téléspectateurs ont ainsi donné priorité à Guy A.Lepage et Dany Turcotte, tandis que 2 181 000 autres ont préféré célébrer le (re)démarrage de La voix. Le reste de la soirée, à Radio-Canada, Découverte et ICI Laflaque ont respectivement intéressé 530 000 et 426 000 personnes, alors qu’à TVA, 1 048 000 étaient en poste pour Vlog, 1 174 000 ont regardé LOL et 799 000 ont accroché à Accès illimité.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.

À VOIR AUSSI: