Tendances cheveux: les 7 coupes à essayer en 2017

Il y a certaines journées où les cheveux ne collaborent juste pas. Vous arrivez au bureau avec la crinière en pagaille et vous vous dites : « ça y est, je rase tout ». Avant de passer à l’acte, inspirez-vous des tendances du moment.

Le printemps approche lentement, mais sûrement. Avec le retour des beaux jours, on a tous envie d’émerger avec une nouvelle version améliorée de nous-mêmes. Et si on commençait par la tête.

Court, long, texturé ou pas... voici les sept tendances capillaires observées chez nos stars favorites :

1. La frange cool

Un look que n’importe quelle fille peut adopter sans souci. La frange séparée vous donnera le petit côté audacieux que vous cherchez depuis un moment. Contrairement aux longues franges minces qui étaient vraiment populaires en 2016, on opte maintenant pour cette frange plus épaisse dégradée au milieu qui encadre magnifiquement le visage.

2. Le « shag » ou dégradé déstructuré

On dit au revoir aux cheveux places derrière l’oreille et bonjour au « shag »! Cette coupe encadrant le visage a peut-être été popularisée par Mick Jagger dans les années 70, mais toutes les filles cool d’Hollywood adoptent. La coupe est particulièrement chic avec la frange fendue.

3. Le Bob moderne

Tout est dans la texture et le mouvement dans ce bob coupé au menton. Sans couche et avec une forme arrondie, la coiffure est moderne, chic et le tout sans effort.

4. Inspiration californienne

Cette coupe longue n’est pas sans rappeler les sirènes. Au lieu de miser sur la texture avec des couches plus courtes, on opte pour de longues mèches avec peu de dégradé pour un look volumineux sans effort qui respire le cool.

5. Soyez Cher

Le plus long, le meilleur. Oui, cette année, on s’inspire de la longue tignasse de Cher en optant pour des cheveux plats qui atteignent les fesses. Comme Kim Kardashian ou encore Naomi Campbell, prenez-vous pour Raiponce.

6. La coupe « pixie »

Le simple pixie fait son grand retour. Comme celui de Michelle Williams ci-dessous, préférez-le très court et modifiez-le à votre guise avec des produits stylisant pour cheveux.

Refinery 29 recommande de parler à votre styliste pour vous assurer que la forme de votre tête convient à la coupe avant de passer à l’acte.

7. Le Bob extra long





C’est la coupe qui fait fureur à Hollywood. Le bob long et texturé peut aller à presque n’importe qui. Il peut être épais autour du visage et conviendra parfaitement à celles qui veulent laisser leurs cheveux allonger.

Avec Monika Markovinovic du Huffington Post Canada

