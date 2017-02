Pierre Karl Péladeau redevient président et chef de la direction de Québecor, a annoncé l'entreprise jeudi matin par voie de communiqué.

Il remplace ainsi Pierre Dion, qui occupait cette fonction depuis avril 2014. Ce dernier est nommé président du conseil d'administration de Québecor Média et membre du conseil d'administration de Québecor. Sa candidature sera soumise au conseil d'administration de Groupe TVA lors de l'assemblée générale en mai prochain, peut-on aussi lire dans le communiqué.

« Je suis très heureux de reprendre la direction de Québecor, une entreprise que j'aime profondément, qui est en excellente santé financière et qui a connu une croissance continue au cours des dernières années. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à Pierre Dion, pour son leadership exemplaire et son travail acharné, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de direction. À l'emploi de l'entreprise depuis 2004, Pierre a été un de mes fidèles collaborateurs pendant plus de dix ans, et ce sera un plaisir de refaire équipe avec lui »

- Pierre Karl Péladeau, par voie de communiqué