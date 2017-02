Voici la nouvelle Hyundai Accent 2018

ADVERTISEMENT

Hyundai a profité du Salon International de l’auto de Toronto pour dévoiler en primeur mondiale la nouvelle Hyundai Accent 2018, la cinquième génération de sa populaire sous-compacte qui domine son segment au chapitre des ventes à l’heure actuelle et qui séduit particulièrement les acheteurs de la Belle Province.

Hyundai aurait d’ailleurs voulu présenter la nouvelle Accent il y a quelques semaines au Salon de l’auto de Montréal, mais le constructeur affirme que la voiture n’était pas encore prête. C’est donc le salon de Toronto qui a eu droit à une rare primeur mondiale en sol canadien.

La Hyundai Accent 2018 sera offerte en version berline à quatre portes ainsi qu’en modèle à cinq portes à hayon. Ce dernier est réservé exclusivement au marché canadien. On ne connait pas encore le prix de la nouvelle Accent, mais on sait qu’elle sera entièrement redessinée et construite sur la plateforme baptisée Superstructure du constructeur coréen. Servant aussi de base à la nouvelle Elantra, cette architecture fait appel à 54,5 % d’acier à haute résistance et près de 100 mètres d’adhésif structurel.

Concrètement, cela signifie que la voiture sera plus rigide ce qui devrait se traduire par une plus grande agilité, un meilleur confort, un roulement plus silencieux et une économie de carburant améliorée en raison d’un poids plus faible. C’est du moins ce que promet Hyundai.

Un moteur quatre cylindres de 1,6 litre développant 132 chevaux et 119 lb-pi de couple se retrouve sous le capot de l’Accent 2018. Ce dernier pourra être jumelé à une boîte manuelle à six rapports ou encore une automatique comptant également six vitesses.

Plus longue, la Hyundai Accent 2018 devrait offrir plus d’espace pour les passagers. Le coffre de la berline pourra accueillir 387 litres tandis que le modèle à hayon offrira 616 litres d’espace de chargement.

Une caméra de recul sera offerte de série tandis que du côté des options, nous retrouvons les sièges chauffants ainsi qu’un système d’avertissement de collision avec freinage automatique. Un écran tactile de 7 pouces avec fonctions de connectivité Apple CarPlay et Android Auto est aussi au menu des options.

L’Accent 2018 berline sera en vente à la fin de l’année tandis que le modèle à hayon fera son entrée sur le marché au début de 2018.





