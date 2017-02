Les libéraux fédéraux refusent d'élargir leur motion dénonçant l'islamophobie

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau refuse d'élargir la motion visant à dénoncer l'islamophobie pour l'étendre aux autres religions, comme le suggèrent les conservateurs. Le gouvernement tient à l'utilisation du mot « islamophobie » dans le libellé de la motion afin de dénoncer un phénomène précis.

La ministre du Patrimoine, Mélany Joly, estime qu’il est important nommer la communauté musulmane dans le libellé de la motion puisque les crimes haineux contre les musulmans sont en hausse. « L’attaque de Québec, le 29 janvier dernier, était horrible et devrait nous motiver – tous autant que nous sommes – à dénoncer cette question », a-t-elle plaidé.

La ministre Joly réagissait ainsi à la volonté du Parti conservateur de déposer une motion plus large qui condamnerait le climat de haine pouvant mener à des événements comme les récents actes de violence survenus à Québec en plus de condamner toute forme de racisme et d’intolérance religieuse envers les musulmans, les juifs, les chrétiens, les hindous, des sikhs et les autres religions.

Mme Joly accuse les conservateurs d’éluder le problème et de tenter de se faire du capital politique sur le dos des communautés. « Les conservateurs ont proposé cette motion d’une façon cynique pour faire avancer leur cause politique sans souligner les vraies questions de l’islamophobie », a déploré Mme Joly au cours d’une conférence de presse à Ottawa.

Mme Joly refuse également de remplacer le mot « islamophobie » par « haine des musulmans » comme le proposent certains qui estiment que le premier terme peut porter à confusion. « L’islamophobie c’est clair, c’est une discrimination contre les musulmans, a plaidé Mme Joly. C’est un terme qu’il ne faut pas avoir peur d’utiliser. »

Entourée d'une soixantaine de membres du caucus libéral, Mme Joly a annoncé que le gouvernement soutenait inconditionnellement la motion M-103 qui chargerait un comité parlementaire d'étudier le « racisme et [la] discrimination religieuse systémiques ».

La motion d’initiative parlementaire avait été déposée dans l’indifférence par la députée d’arrière-ban de la région torontoise Iqra Khalid en décembre dernier.

Le débat sur la motion s'est amorcé mercredi en début de soirée en Chambre, mais comme il s'agit d'une motion d'initiative parlementaire, le vote n'aura pas lieu avant quelques semaines, voire quelques mois.

La motion M-103

Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait :

a) reconnaître qu'il faille endiguer le climat de haine et de peur qui s'installe dans la population;

b) condamner l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques et prendre acte de la pétition e-411 à la Chambre des communes, ainsi que des problèmes qu'elle a soulevés;

c) demander que le Comité permanent du patrimoine canadien entreprenne une étude sur la façon dont le gouvernement pourrait (i) établir une approche pangouvernementale pour la réduction ou l'élimination du racisme et de la discrimination religieuse systémique, dont l'islamophobie, au Canada, tout en assurant l'adoption de politiques fondées sur les faits, qui soient d'application globale et axées sur la communauté, (ii) recueillir des données pour contextualiser les rapports sur les crimes haineux et pour évaluer les besoins des communautés touchées; le Comité devrait présenter ses conclusions et ses recommandations à la Chambre dans les 240 jours civils suivant l'adoption de la présente motion, pourvu que, dans son rapport, le Comité devrait formuler des recommandations que pourra appliquer le gouvernement afin de mettre davantage en valeur les droits et libertés garantis dans les lois constitutionnelles, y compris la Charte canadienne des droits et libertés.