Jeudi 16 février, Le Château dévoilait aux journalistes sa collection de robes de mariée vendue à la Suite Boutique mariage, un nouvel espace consacré à la mode mariage - l'extension de la Boutique mariage en ligne lancée en avril 2015. Notre photographe JF Galipeau était de la partie pour ce lancement qui a attiré nombreux les journalistes.





Pour découvrir les robes de mariées pour la belle saison ci-dessous

En plus de proposer des tenues aux futures mariées, la nouvelle Suite Boutique mariage offre des looks pour tout le cortège, de même que pour tous les événements mémorables menant au grand jour. Mariées, demoiselles d’honneur, mères de la mariée ou du marié et invités : tous trouveront la sélection parfaite de magnifiques robes et tenues tendance pour le mariage, le bachelorette party, la réception-cadeaux et la lune de miel, le tout dans un même espace convivial.