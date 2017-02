ADVERTISEMENT

Non seulement Gérard Bouchard ne change pas d’avis, mais il trouve « décevant » le recul de son collègue Charles Taylor. Selon lui, ne pas légiférer pour interdire le port de signes religieux pour les juges, policiers et gardiens de prison ne réconciliera en rien le Québec. Pire, cela aura l’effet contraire.



« Le débat va reprendre et il va ressembler à celui qu’on a depuis les quinze dernières années qui est très émotif. Il se prêtera à des dérapages et sans aucun doute en arrivera à blesser des membres des communautés religieuses », a déclaré Gérard Bouchard, en entrevue au Devoir.

