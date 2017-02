Cristiano Ronaldo super sexy pour la nouvelle campagne de sous-vêtements CR7 Underwear

ADVERTISEMENT

C'est la 7e collaboration du joueur de soccer star Cristiano Ronaldo pour la marque de sous-vêtements pour homme CR7 Underwear. Une campagne qui nous donne à voir ses muscles pour le moins saillants - et son sourire de tombeur. Hé oui, le vainqueur de la coupe du monde sait sourire... parfois!

«J'aime les couleurs vives et pour l'été, je voulais des designs qui combinent à la fois audace et élégance, dans lesquels vous vous sentirez bien dès que vous les mettrez.» - a déclaré Cristiano Ronaldo. Messieurs, ajoutez à votre panoplie audace et élégance, partez à la rencontre de vos abdos et le tour sera joué. Et hop, l'été devrait s'annoncer ensoleillé!

