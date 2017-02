1971yes via Getty Images

Quand la Nasa a annoncé ce concours en novembre dernier, l'idée d'un "challenge du caca spatial" semblait pour le moins étrange: demander aux internautes d'imaginer la meilleure solution pour faire ses besoins dans l'espace. Plus spécifiquement, d'arriver à faire son affaire en apesanteur et équipé d'une imposante combinaison spatiale.

L'agence spatiale américaine était pourtant on ne peut plus sérieuse, et ce mercredi 15 février, trois équipes ont été choisies parmi les 5000 projets proposés sur le site HeroX, rapporte la radio américaine NPR.

Le cahier des charges était très détaillé: ce système devra garder l'urine, les matières fécales et les pertes menstruelles en évitant qu'elles touchent le corps de l'astronaute, que celui-ci soit en mouvement ou assis. La solution devra fonctionner pour une isolation dans la combinaison de 6 jours minimum et en état d'apesanteur.

Un petit trou

Le gagnant du concours, Thatcher Cardon, un officier de l'Air Force, a imaginé un tout petit sas au niveau de l'entrejambe de la combinaison, inspiré par la chirurgie non-invasive, précise NPR, qui a interrogé les trois sélectionnés et publie des images des différents concepts.

Ce système permet aux astronautes de passer dans ce trou tout un tas d'objets, par exemple des couches ou des pots de chambre gonflables. Thatcher Cardon cherchait avec son idée à ne pas garder les déchets dans la combinaison. Il a remporté 15 000 dollars pour sa première place.

C'est un trio (un physicien, un ingénieur et un dentiste) qui est arrivé deuxième et a empoché 10 000 dollars. Leur solution? Une sorte de couche hermétique et reliée à un système qui permet d'expulser les déchets humains. Comment? Grâce à l'air créé par les mouvements du corps.

La troisième place, ainsi qu'un chèque de 5000 dollars, est attribuée à un designer britannique, Hugo Shelley. Il a lui imaginé une sorte de caleçon où seraient intégrées des poches permettant de désinfecter et de stocker l'urine et les excréments.

Un système destiné aux explorateurs de Mars

Pour l'instant, l'agence n'a pas communiqué plus en détail sur ces différentes solutions. La prochaine étape, c'est d'essayer de les intégrer aux systèmes déjà utilisés par l'agence. L'objectif est d'en équiper les futurs astronautes qui partiront pour de longues missions spatiales, par exemple la future conquête de Mars.

La Nasa rappelle que jusqu'alors, les astronautes ne devaient jamais rester plus de 10 heures dans des combinaisons spatiales pas très pratiques. En gros, le temps d'un décollage, d'un atterrissage ou d'une sortie dans l'espace. Du coup, les astronautes utilisaient de simples couches (les couches pour bébés doivent beaucoup à la Nasa).

Mais "les missions futures pourraient nécessiter un système de traitement des déchets au long court", précise la Nasa, évoquant ainsi une durée minimum de six jours dans une combinaison. L'objectif, ce serait de permettre à des astronautes dans une situation de détresse d'éviter les infections et maladies pouvant être liées à une mauvaise hygiène, le temps de réparer une panne, par exemple.

Or, aucun système ne permet cela pour le moment. La couche est évidemment inutilisable pendant si longtemps. Surtout, dans l'espace, il n'y a quasiment pas de gravité. Du coup, il n'y a ni haut, ni bas. Cela veut dire qu'il est très compliqué de faire ses besoins (et encore plus d'éviter que ceux-ci s'agglutinent autour de vous).

Actuellement, sur la Station spatiale internationale, un système de succion est utilisé. Mais il n'est clairement pas adapté aux contraintes des combinaisons spatiales.

