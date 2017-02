Ce basketteur inscrit un panier complètement fou, mais contre son camp

Marquer contre son camp est un épisode que tous les joueurs de soccer doivent se préparer à affronter un jour. Au basketball, c'est peut-être un peu moins courant, mais ça arrive aussi. Khy Kabellis, de l'équipe de Dakota du Nord, en a fait les frais samedi 11 février lors d'un match contre Denver.

De dos, tentant d'éviter que la balle ne sorte du terrain, Khy Kabellis l'a renvoyée vers l'intérieur du terrain... et directement dans le panier adverse, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Heureusement, ce panier à 3 points n'a pas changé le cours de la rencontre, dont les Bisons du Dakota sont sortis vainqueurs 81 à 63. Ce qui explique le clin d'oeil plein d'humour posté sur Twitter par l'équipe: "Pas cool, Khy. Je pensais qu'on était amis."

Not cool, Khy. Thought we were friends. https://t.co/VH3wog3q9g

— NDSU Basketball (@NDSUmbb) 12 février 2017