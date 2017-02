ADVERTISEMENT

Après avoir invité l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) à se produire sur l’une de ses scènes extérieures avec les Trois Accords en 2015, le Festival Juste pour rire lorgne une fois de plus vers la musique classique avec, cette fois, un grand spectacle qui jumellera l’humour d’André Sauvé et les instruments de l’OSM, dans le majestueux cadre de la Maison symphonique.

L’événement, mis en scène par Pierre Bernard et dirigé par le chef d’orchestre Adam Johnson, s’articulera autour de pièces musicales choisies par l’humoriste et le maestro, lesquelles viendront accompagner, pimenter, appuyer les monologues d’André Sauvé.

Ce dernier demeurera fidèle à son style, en misant sur les questions philosophico-comiques qui lui sont chères pour faire rire. Existentiel et banal, crucial et inutile, petit et grand, réflexions profondes et inquiétudes frivoles se côtoieront comme à l’habitude dans les textes de Sauvé, qui offrira encore un voyage humain axé sur la connaissance de soi à travers les rythmes de l’OSM.

Avec ce concert tout spécial, Juste pour rire compte offrir un «mélange surprenant de comique et de grandiose», un mariage qui s’annonce mémorable.

André Sauvé avec l’OSM sera présenté à la Maison symphonique seulement trois fois, le 21 juillet, à 20h, et le 22 juillet, à 14h30 et 20h. Les billets sont dès aujourd’hui en vente, au www.hahaha.com.

À VOIR AUSSI: