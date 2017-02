Richard Linklater et Robert Downey Jr tourneront un film inspiré d'une émission

ADVERTISEMENT

Le cinéaste Richard Linklater et l'acteur Robert Downey Jr tourneront ensemble un film inspiré d'une émission en baladodiffusion.

La maison de production Annapurna Pictures a annoncé lundi soir qu'elle produira le film, qui n'a pas de titre pour l'instant. Il s'inspirera de l'épisode "Man of the People" de l'émission "Reply All". L'épisode, diffusé en janvier, raconte l'histoire vraie d'un médecin qui a accédé à la gloire et à la fortune par la fraude, et celle du médecin qui a découvert le pot aux roses.

Robert Downey Jr et Richard Linklater ont déjà collaboré pour le film d'animation "A Scanner Darkly".

Ce nouveau film permettra à l'acteur de prendre une pause de son rôle d'Iron Man, qu'il reprendra cet été dans "Spider-Man: Homecoming" ("Spider-Man: les retrouvailles") et l'an prochain dans "Avenger's Infinity War".

Richard Linklater prépare pour sa part "The Last Flag Flying", avec Steve Carell et Bryan Cranston.





