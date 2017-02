Les points chauds du remorquage à Montréal

ADVERTISEMENT

Si vous voulez diminuer vos chances de faire remorquer votre véhicule après une tempête de neige, évitez de stationner au centre-ville le long du boulevard Maisonneuve, au coeur du Plateau-Mont-Royal et autour du village Monkland.

Un texte de Roberto Rocha

Une analyse des données publiées par la Ville de Montréal révèle que ces zones sont des points chauds pour le remorquage des voitures lors des opérations de déneigement.

Les zones ayant un nombre élevé de remorquages ont également tendance à être loin des 60 stationnements gratuits fournis par la Ville lors des opérations de déneigement.

Cette carte montre ces points chauds ainsi que les emplacements des stationnements gratuits. Tous les remorquages ont été regroupés dans un rayon d'environ 320 mètres. Plus l'hexagone est sombre, plus le nombre de voitures remorquées est élevé.





Les zones où la majorité des voitures sont remorquées sont des quartiers densément peuplés, où les espaces de stationnement privé sont rares et où les rues sont étroites, explique le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

« À cela s'ajoutent des contraintes de circulation liées au flux de quelque 500 000 visiteurs [travailleurs, touristes, étudiants, etc.] au centre-ville chaque jour », précise M. Sabourin.

En moyenne, 6000 véhicules sont remorqués dans les rues de Montréal lors des opérations de déneigement. Au cours de la seule journée du 20 janvier, 3440 voitures ont été remorquées, pour un total de 8100 en quatre jours.

Les zones où le nombre de voitures remorquées est élevé sont situées loin des stationnements gratuits, et où les conducteurs n'ont pas toujours la possibilité de stationner en toute sécurité.

Les stationnements gratuits les plus proches du centre-ville sont situés dans le Vieux-Montréal, à proximité des rues Saint-Jacques et Mansfield, à plus de 1 kilomètre. Et ces terrains ne peuvent accueillir qu’un maximum de 36 voitures.

Pour réduire le risque de remorquage, la Ville suggère aux automobilistes de télécharger l'application Info-Neige sur leur téléphone. L'application informe les utilisateurs lorsque l’opération de déneigement a atteint leur rue afin qu'ils puissent déplacer leur voiture à temps.

Une carte en ligne fournit les mêmes informations, ainsi que l'emplacement des parcs de stationnement. Si une voiture est remorquée, les automobilistes peuvent la retrouver à l'aide du site web Info-remorquage.

Méthodologie Pour créer la carte ci-dessus, Radio-Canada a examiné les données de la Ville sur 46 300 remorquages après les six dernières chutes de neige importantes des hivers de 2015-2016. 29 décembre 2015

18 janvier 2016

16 février 2016

2 mars 2016

13 décembre 2016

29 décembre 2016

