Pierre-Yves Lord devient le nouvel Homme en or de Télé-Québec

L’animateur Pierre-Yves Lord se joindra à Patrick Lagacé à la barre de l’émission Deux hommes en or diffusée à Télé-Québec dès l'automne prochain.

La place avait été laissée vacante depuis le départ de Jean-Philippe Wauthier annoncé en novembre dernier.

Pierre-Yves Lord - qui a notamment animé Occupation Double en plus de cumuler plus de 15 ans d'expérience à la radio - sera invité à l'émission du 20 février prochain et en profitera pour faire une visite de son futur plateau.

« Pierre-Yves est reconnu pour sa curiosité, sa répartie et sa passion pour l’actualité, souligne Denis Dubois, directeur général des programmes de Télé-Québec, par voie de communiqué. Son parcours professionnel, et le regard critique qu’il pose sur l’actualité sont autant de qualités qui font de lui un animateur et un complice de choix pour cette émission. »