On ne choisit peut-être pas sa famille, mais on peut choisir ce qu'on décide de publier sur internet. Malgré cela, certaines photographies inusitées refont surface une fois de temps en temps pour nous rappeler que notre propre famille n'est peut-être pas si étrange qu'on le pense.

Voici une compilation de clichés familiaux qui nous forcent à se demander «pourquoi mettre ça sur l'internet?» ou, tout simplement, «pourquoi prendre une telle photo?»

Au moins, c'est divertissant!

Le clown précoce

«J'ai un ami qui a insisté pour s'habiller en clown pour sa photo de famille quand il avait huit ans, et c'est ma photo préférée à vie.»

Heum...

Bien que l'idée peut sembler très «pinterest», le résultat, lui, ne donne vraiment pas l'effet recherché (on l'espère).

Un exorcisme, quelqu'un?

«Cette photo cause l'incompréhension dans ma famille depuis Pâques de 1984. Quand ma mère a reçu la photo développée, elle a essayé de me faire prendre la même pose, mais je ne pouvais pas. Aucun Photoshop, et je vous assure que je suis ni possédée par un démon, ni si flexible.»

