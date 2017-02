Cette photo d'Ivanka Trump dans le fauteuil du Bureau ovale fait polémique

ADVERTISEMENT

Ne vous méprenez pas à la vue de cette photographie, le 45e Président des États-Unis est toujours Donald Trump... Mais lors de sa rencontre, ce lundi 13 février, avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, Donald Trump a laissé le fauteuil du Bureau ovale à sa fille Ivanka. Il n'y a pas que la poignée de main entre les deux dirigeants qui a fait parler d'elle. Ce nouvel élément cultive le clivage entre les pro-Trump et ses détracteurs.

La première fille des États-Unis a publié le cliché sur ses réseaux sociaux. "Une excellente rencontre avec deux dirigeants mondiaux sur l'importance pour les femmes d'avoir une place à la table des négociations", commente-t-elle.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 février 2017

À ce jour, la photographie d'Ivanka Trump compte près de 356 000 mentions "J'aime" sur Facebook, 241 530 sur son compte Instagram et 60 600 sur Twitter. Mais ce sont surtout les commentaires qui valent le détour.

Les vives réactions engendrées par cette publication reflètent parfaitement le clivage actuel dans la société américaine.

De nombreux internautes s'offusquent de la place prise par Ivanka Trump, rappelant en passant qu'elle n'est que la fille du Président. "Une femme qui n'a pas été élue ne devrait pas être assise à cette table", "Le Bureau ovale ne devrait pas être un accessoire pour la fille du Président", "Ivanka Trump, que fais-tu à une rencontre avec un leader étranger?", "Tu n'as rien fait pour mériter ta place à cette table, à part être née d'un père riche qui a une cravate trop longue".

@IvankaTrump @JeffreyGuterman What the hell are you doing in a meeting with a foreign leader???? — James Toupin (@Jamestoupin) 13 février 2017

@IvankaTrump you did nothing to gain that seat at the table other than being born to a rich father with a tie that's too long — steven j. horowitz (@speriod) 13 février 2017

.@IvankaTrump The Oval Office should not be a prop for the president's daughter — (((TheFaust))) (@FaustMN) 13 février 2017

A contrario, beaucoup d'Américains soutiennent la prise de position d'Ivanka Trump. Il faut dire que cette femme d'affaires s'investit, depuis la campagne de son père pour l'émancipation et la prise de responsabilités des femmes dans la société. Elle encourage les femmes à prendre part aux débats politiques et à s'épanouir dans le milieu des affaires pour stimuler l'économie du pays.

Le jour de la visite de Justin Trudeau, Ivanka Trump organisait une réunion avec des femmes entrepreneurs. "Superbe rencontre avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et un groupe de directrices et femmes d'affaires du Canada et des États-Unis", a commenté Donald Trump sur Twitter.

Wonderful meeting with Canadian PM @JustinTrudeau and a group of leading CEO's & business women from Canada🇨🇦and the United States🇺🇸 pic.twitter.com/Rxr31QpxMK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 février 2017

@IvankaTrump Ivanka Trump inspires many women ! Thank You❤ — Amy (@akap1026) 14 février 2017

@IvankaTrump U R an amazing example of grace, beauty & brains under pressure! ThankU 4 all that U R doing! #MAGA — jennifer ziegler (@zchick1836) 13 février 2017

@IvankaTrump Wonderful photo Ivanka!...You presence alone made the negotiations go that much better...! — John Ferris (@JohnFerris20) 14 février 2017

Face à cette initiative de la fille du Président, des messages d'encouragement ont fleuri sur les réseaux sociaux. "Ivanka, tu es un formidable exemple de grâce, beauté et d'intelligence! Merci pour tout ce que tu fais!", "Magnifique photo Ivanka!... Ta seule présence rend les négociations meilleures...!", ou encore: "Ivanka Trump inspire tellement de femmes! Merci".

Le débat autour de cette photo va si loin que certaines internautes crient même au plagiat. L'expression "a seat at the table" (avoir une place à la table des négociations) est aussi le titre du dernier album de Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. Et ça aussi, ça agace. "N'utilisez pas le nom de l'album de Solange de façon futile", "Solange a inventé cette phrase, peut-on arrêter avec ces stupides appropriations?".

@brnjohnson @IvankaTrump don't you dare take Solange's album name in vain — Julia Kramer (@_jkrmr) 14 février 2017

@halstark88 @brokeymcpoverty @IvankaTrump yeah, Solange coined that phrase 🙄 can we stop with the appropriation bullshit already? — Gatsby (@AllJay_AllNight) 14 février 2017