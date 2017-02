ADVERTISEMENT

Ce mercredi 15 février, les Grands Ballets Canadiens dévoilaient la programmation 2017-2018 toute en musique et spiritualité, qui fait la part belle à de jeunes chorégraphes et à des créations provenant du monde entier. Notre photographe était présent pour des styles de soirée très chics.

« Cette saison marquera un nouveau départ à tous égards, alors que Les Grands Ballets emménageront dans l’Édifice Wilder Espace Danse, au cœur du Quartier des spectacles, et que je ferai mes premiers pas à Montréal comme directeur artistique. Ce nouveau départ, le public le vivra aussi grâce à une programmationau plus près de ce que je suis. Je serai ravi d’avoir les Montréalais “en ma compagnie” et je me réjouis que nous vivions ensemble, avec nos danseurs passionnés, de grands moments d’émotion. » — Ivan Cavallari - nouveau directeur artistique

des Grands Ballets.

Outre le programme double Stabat MATER, réunissant le Stabat Mater de Pergolèse par le chorégraphe roumain Edward Clug et la Symphonie no7 de Beethoven par le chorégraphe allemand Uwe Scholz, qui ouvrira la saison au mois d’octobre,

Les Grands Ballets présenteront ainsi pas moins de trois créations originales : L’Oiseau de feu de la chorégraphe américaine Bridget Breiner et Le Sacre du printemps du Français Étienne Béchard, regroupés en programme double, ainsi que Vendetta – Storie di Mafia, de la chorégraphe belgo-colombienne Annabelle Lopez Ochoa.

Autre grande nouveauté : pour clore la saison en beauté, un gala sur le thème de l’amour, célébrant le mariage de la danse et de la chanson, réunira les étoiles des compagnies les plus prestigieuses du monde et Les Grands Ballets. La Soirée des étoiles : Dance Me To The End Of Love rendra hommage à Leonard Cohen, cet immense Montréalais disparu l’an dernier, qui a chanté l’amour comme nul autre.

Très musicale, la saison 2017-2018 marque aussi le retour en force de l’Orchestre des Grands Ballets, Très musicale, la saison 2017-2018 marque aussi le retour en force de l’Orchestre des Grands Ballets, puisque quatre spectacles sur sept seront présentés avec de la musique vivante.

