Facebook veut lancer automatiquement le son des vidéos, voici comment l'empêcher

Avant Facebook, il y a eu Facemash. Alors en seconde année à Harvard, Mark Zuckerberg et trois camarades de classe lancent facemash.com. Un jeu de "hot or not" qui met côte à côte deux photos d'étudiants du campus et propose aux utilisateurs de choisir qui est le "plus hot". Pour obtenir ces photos, Zuckerberg a hacké le trombinoscope d'Harvard. L'université fera d'ailleurs fermer son site pour des questions légales. "Est-ce nous sommes arrivés là pour notre apparence physique? Non. Est-ce que nous serons jugé dessus? Oui", pouvait-on lire sur le site. "Qui est le plus hot? Cliquez pour choisir".

Malgré les risques qu'il a pris avec Facemash, Mark Zuckerberg met en ligne "The Facebook", un nouveau dérivé du trombinoscope de l'université (d'ailleurs "the facebook" veut dire "le trombinoscope"). En 24 heures, le site compte déjà 1200 abonnés. Un mois plus tard, la moitié des étudiants de l'université possèdent un profil sur le réseau.

A ces débuts, The Facebook est un simple annuaire virtuel. Chaque utilisateur peut y afficher son nom, ses coordonnées, ses cours, une photo, ce qu'il recherche (des amis ou une relation?), s'il est célibataire ou pas, ses centres d'intérêts... Dès le mois de mars, le site s'étend aux campus de Stanford, Columbia, Yale... La conquête des campus se poursuit à une vitesse folle et le réseau social s'installe à Palo Alto dès le mois de juin. En 2005, le "the" disparaît et l'équipe achète un nouveau nom de domaine pour 200.000 dollars : facebook.com.

A l'époque, pas de pages, les groupes sont rois.

En août 2005, Facebook laisse tomber son "the" et revendique déjà 5,5 millions d’utilisateurs en fin d’année. Progressivement, le profil des utilisateurs s'enrichit. Les photos prennent plus d'ampleur et chaque compte peut en afficher d'avantage. En septembre, le "mur" (le "wall") apparaît sur les profils des utilisateurs.

2005, c'est aussi l'apparition du "poke", une option bien mystérieuse. Facebook lance une petite icone, peu esthétique, montrant un doigt tendu ou plutôt deux doigts en train de pincer. Pour quoi faire? Bonne question. Le poke ne veut rien dire et n'a jamais voulu rien dire. En anglais, "poke" peut vouloir dire "coucou" comme "coucher". Et Facebook laisse les utilisateurs s'amuser de cette ambiguïté et faire ce qu'ils veulent du poke. "On pensait que ça serait marrant de créer une appli qui n'aurait pas de vraie finalité et de voir ce qui se passerait. Alors débrouillez-vous, vous n'aurez pas d'explication de notre part", a d'ailleurs esquivé Zuckerberg. Mais on ne va pas se mentir, le poke devient très vite une option pour flirter, un préliminaire virtuel.

A la rentrée 2006, Facebook crée le "news feed". Au-delà des profils des uns et des autres, le réseau social se dote d'un flux qui met en avant ce qu'il se passe dans notre sphère sociale, tout au long de la journée. C'est aussi en septembre 2006 que Facebook s'ouvre à tous. Plus besoin d'être étudiant.

Alors ce nouveau fil d'actualité? Figurez-vous que les utilisateurs ont détesté! Ces derniers ont immédiatement dénoncé le manque de confidentialité du news feed. Mark Zuckerberg déclare même que Facebook "a foiré sur ce coup-là" car le nouveau flux manque cruellement d'outils pour choisir ce qui y apparaît et ce qui n'y apparaît pas. Facebook est contrait de le revoir quelques jours plus tard.

... et la publicité.

Fin 2007, Facebook donne la parole à ses utilisateurs avec un outil leur permettant de dire s'ils aiment voir un contenu sur leur fil d'actualité ou pas. Le fil d'actualité s'orne d'un "pouce en l'air" et d'une croix "x" à côté des publications. Facebook explique que cela va permettre à ses équipes de faire évoluer le news feed.

"Hola", "guten tag", "bonjour". Facebook lance ses premières versions en langue étrangère avec un site en espagnol, en allemand et en français. La conquête du monde débute vraiment et Facebook s'évertue à trouver des équivalents à ses fonctions dans toutes les langues. Comment dit-on "poke" alors? "Dar un toque" en espagnol, "anstupsen" en allemand et "envoyer un poke" en français.

Le 7 avril 2008, apparaît Facebook Chat. Adieu MSN, bonjour le flirt instantané?

Facebook permet à ses membres de dire s'ils veulent voir plus ou moins un type de contenu sur leur fil d'actualité. Ils peuvent choisir leurs préférences pour chaque ami.

Un an après le site mobile, Facebook lance sa première application IOS: Facebook for iPhone.

Vous avez l'impression que le pouce en l'air de Facebook a toujours été là? Eh bien non, le "like" n'est arrivé qu'en février 2009 en bas des statuts, commentaires, photos, liens... Une façon pour les utilisateurs d'approuver sans avoir besoin de commenter! Que se passe-t-il à l'époque quand on clique sur le pouce? Le contenu apparaît systématiquement dans le fil d'actualité des amis. Pour les pages Facebook, on vous propose encore de "devenir fan" durant quelques mois. Le "like" pour s'abonner n'arrive qu'en 2010. Il va permettre aux utilisateurs de voir combien de personnes suivent leur page. C'est à ce moment là que Facebook propose aux sites d'intégrer son "like" chez eux pour que les internautes partagent leurs liens.

Alors que Twitter prend de l'ampleur, Facebook se préoccupe du temps réel. Le fil d'actualité se met désormais à jour chronologiquement et la page d'accueil est redessinée.

Facebook décide de montrer... ce que vous aimez! Grâce à un algorithme, le fil d'actualité propose les contenus les plus populaires et "engageants" depuis la dernière connexion de l'utilisateur. La chronologie pure et simple disparaît.

En août 2010 Facebook lance son "Foursquare killer", une fonction sur mobile qui permet aux utilisateurs de dire où ils se trouvent. Son nom: Facebook Places. Mais en 2011, Facebook laisse tomber Places et généralise la géolocalisation. Désormais, les utilisateurs peuvent associer un statut, une photo, un message...

Avec l'onglet "plus récentes", l'utilisateur peut filtrer son fil d'actualité en différenciant photos, liens, pages et jeux.

Facebook lance une option permettant de voir les contenus de tous vos amis et des pages auxquelles vous êtes abonnés... ou seulement celles de vos amis proches et des pages avec lesquelles vous interagissez le plus. Source: Inside Facebook.

Facebook donne la possibilité de suivre un autre utilisateur sans devenir son "ami". Un bouton "follow", ou "s'abonner" en français apparaît en haut des profils. D'ailleurs, saviez-vous que Mark Zuckerberg est la seule personne que vous ne pouvez pas demander en ami sur Facebook?

Le "mur" Facebook devient un "journal" ou comme on dit à Palo Alto : une "timeline". Le profil s'organise par date, avec une frise chronologique pour remonter le temps et renseigner de nouvelles infos sur votre vie... avant Facebook. Zuckerberg vous propose de devenir votre propre biographe. Il devient possible de compiler toute sa vie sur une seule page, de sa naissance à son premier baiser, de son premier stage à son premier enfant... Ce nouveau profil devient obligatoire pour tous fin mars 2012.

Avec la timeline arrive la photo de couverture, la grande bannière qu'il faut maintenant personnaliser en plus d'avoir une photo de profil au poil.

Peu de temps après l'apparition de l'option "s'abonner", Facebook permet à ses utilisateurs de visualiser directement les informations les plus importantes pour eux. Désormais, le fil d’actualité s'adapte pour ressembler davantage au profil de l'utilisateur. "Vous n’aurez pas à vous inquiéter de passer à côté d’informations importantes, explique alors Facebook. Toutes les informations s’afficheront dans un seul et même fil avec les informations les plus importantes placées tout en haut. Si vous ne vous êtes pas rendu sur Facebook pendant un certain temps, les premières choses que vous verrez apparaître dans votre fil d’actualité seront les meilleurs photos et statuts ayant été publiés sur Facebook en votre absence. Vous pourrez les identifier facilement grâce à un petit onglet bleu."

Avec tous ces changements, le fil d'actualité manque maintenant de temps réel. Pour cette raison, Facebook invente le "telex" un flux - plus petit - qui affiche les conversations en temps réel en affichant instantanément les mises à jour. Désormais, lorsqu’un ami commente, pose une question ou partage quelque chose comme par exemple une visite, l'utilisateur le voit dans son telex et peut s'inviter dans la conversation.

Les publicités débarquent dans le fil d'actualité. Elles sont signalées par les mentions "sponsorisé" et "actualité suggérée" ("featured" et "sponsored" en anglais). Critiqué, ce type de publicité devrait disparaître dans les mois à venir.

Les utilisateurs sont invités à s'abonner à des "listes d'intérêts". Une nouvelle façon de suivre ses sujets favoris et de créer du contenu.

Le réseau social lance son "espace applications", une plateforme web et surtout mobile qui permet aux utilisateurs de découvrir des applications recommandées par Facebook et leurs amis. Facebook (alors à la traîne sur mobile) se positionne enfin sur le marché des applications en recommandant ou pas celles des autres...

Facebook a racheté Instagram en avril 2012 (pour un milliard de dollars) et intègre progressivement sa nouvelle application photos à son univers.

Pour commencer 2013, Facebook lance "Graph Search", "recherche dans le graphe" dit-on en français. Il s'agit d'un moteur de recherche avancé qui recoupe toutes les informations et les "actions" (comme le fait d'aimer ou de commenter une publication disponibles) sur Facebook. Très décrié, il est pour l'instant réservé aux utilisateurs en langue anglaise. En lire plus ici.

Le 7 mars 2013, Mark Zuckerberg réunit la presse pour présenter un tout nouveau design du fil d'actualité. Le nouveau news feed fait la part belle à l'image et offre la possibilité de faire le tri dans ce qu'on souhaite consulter avec une série de filtres. En lire plus ici.

Ce nouveau design touche aussi la timeline. Facebook propose aux utilisateurs d'organiser différemment leurs centres d’intérêts avec des sections dédiées au cinéma, à la musique, à la littérature ou aux séries télévisées... Histoire d'en dire un peu plus encore sur soi.

Ça n'est pas encore un téléphone Facebook, mais la firme de Palo Alto lance "Home", un ensemble d'applis qui permet de mettre Facebook au cœur de l'utilisation de son mobile (sous Androïd).

Facebook lance ses "Verified Pages and Profiles" pour les entreprises et les célébrités (comme sur Twitter).

Dans la série "comme sur Twitter", Facebook se met aux hashtags. Des # peuvent être utilisés dans les statuts des utilisateurs et les posts des pages pour participer à des discussions publiques et découvrir ce qui se dit sur un sujet spécifique.

Le 2 décembre 2013, Facebook annonce vouloir mettre l'accent sur l'information. Les utilisateurs voient progressivement apparaître davantage d'actualités issues des médias et moins de statuts de la part de leurs amis par exemple. Le réseau social introduit également des propositions d'articles connexes en dessous des actualités sur lesquelles clique l'utilisateur.

Alors que les statuts persos disparaissent progressivement et que de nouvelles applications de messagerie instantanée cartonnent avec leurs "stickers" (de gros smileys), Facebook propose à ses utilisateurs de mettre à jour leurs statuts et de faire part de leurs "sentiments", à l’aide d’icônes.

Après les posts sponsorisés, Facebook annonce l'introduction des publicités vidéo dans le fil d'actualité.

Encore une fois, comme Twitter, Facebook lance des "trending topics" soit les sujets à la Une. Pour les utilisateurs aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Inde et en Australie (pour commencer) un module apparaît en haut à droit du fil d'actu et affiche les sujets les plus discutés à un moment donné.