Eugenie Bouchard tient sa promesse et assiste à un match avec un admirateur

Eugenie Bouchard a tenu sa promesse après que les Falcons d'Atlanta eurent perdu leur avance.

L'étoile canadienne de tennis, et maintenant mannequin de maillot de bain, a assisté au match des Nets de Brooklyn mercredi soir en compagnie d'un admirateur qui lui avait demandé un rendez-vous sur Twitter si les Patriots de la Nouvelle-Angleterre gagnaient le Super Bowl.

Bouchard avait publié un gazouillis pendant le Super Bowl dans lequel elle déclarait qu'elle savait que les Falcons allaient gagner. Un partisan nommé John Goehrke lui a répondu en écrivant: "Si les Patriots gagnent, nous allons à un rendez-vous?"

Bouchard avait répondu bonnement: "Pourquoi pas".

Les Falcons ont ensuite gaspillé une avance de 25 points et les Patriots ont triomphé en prolongation, forçant Bouchard à faire honneur à sa promesse.

Bouchard était à New York pour faire la promotion du spécial maillot de bain du magazine "Sports Illustrated", pour lequel elle a participé à une séance photo. Elle a rencontré Goehrke mercredi et ils ont assisté au match entre les Nets et les Bucks de Milwaukee à partir des abords du terrain. Ils ont même été mis à contribution pour lancer des souvenirs dans les estrades.





