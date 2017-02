Une étude identifie de nouveaux gènes liés à la calvitie

Le faux haux du milieu des années 2000 de David Beckham était la coupe chouchou du moment.

La frange qui a conquis le monde.

On adore JT aujourd'hui, alors on lui pardonne sa chevelure ramen des années 2000.

Ces boucles n'auraient jamais dû appeler Lionel.

Plusieurs d'entre nous ont exprimé notre haine adolescente avec un look piqué à Fall Out Boy ou Panic! at the Disco.

Le fixatif des années 1980 est encore dans l'air.

La "volée de mouettes" originale appartient à Francis Scott Fitzgerald.

Javier Bardem était vraiment effrayant dans le film "No Country For Old Men". 75% de la frayeur était due au jeu, le reste était attribuable aux cheveux.

Pourquoi colorions-nous nos pointes dans les années 1990? Pour avoir l'air de Sugar Ray. Ou Lance Bass. Ou Justin Timberlake.

La coupe bol séparée au milieu, vue sur Nick Carter, était la coupe de prédilection des groupes des années 1990 - et des enfants des années 1990.

Les stars du country mériteraient une publication séparée, mais on ne peut ignorer cette coupe Longueuil parfaite, portée par Billy Ray Cyrus.

Clooney n'a pas beaucoup changé depuis son départ de "ER", mais nous DEVONS arrêter de demander la coupe Caeasar chez le coiffeur.

Un look trop porté, par trop de gens, partout.

Non.

Polarisant, matière à polémique et brièvement omniprésent. Le Skrillex a pavé la voie à la plupart des "undercut" que l'on voit aujourd'hui.

Napoleon Bonaparte, ici sur son portrait le plus flatteur, avait plus en tête que de prendre soin de sa frange. On a vu le look plus récemment sur Donald John Trump, Sr.