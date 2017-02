ADVERTISEMENT

Après les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine et l'Inde, c'est au tour des Émirats arabes unis (EAU) de viser Mars. Le vice-président du pays et émir de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, a dévoilé le projet "Mars 2117", un plan visant à établir une ville sur la planète rouge d'ici un siècle, rapporte Al Jazeera.

Elon Musk n'est donc plus le seul à préparer une véritable colonie humaine sur Mars. Avant de voir aussi loin, les EAU vont commencer par imaginer le moyen de préparer l'arrivée d'humains sur Mars grâce à des découvertes scientifiques, notamment en cherchant à mettre au point des systèmes de transports spatiaux plus rapides.

Une équipe de scientifiques émiratis va commencer à travailler sur ces sujets, ainsi que sur la forme qu'aurait une telle base martienne. Les EAU espèrent également des coopérations avec des chercheurs internationaux. De premiers visuels de Mars 2117 ont été publiés par Mohammed ben Rachid Al Maktoum sur son compte Twitter:

We aspire in the coming century to develop science, technology and our youth's passion for knowledge. This project is driven by that vision. pic.twitter.com/4QibJjtiM2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 février 2017

The project, to be named "Mars 2117", integrates a vision to create a mini-city and community on Mars involving international cooperation. pic.twitter.com/v27jA3K3pS — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 février 2017

The "Mars 2117" project will develop an Emirati and international team of scientists to push the human exploration of Mars in years to come. pic.twitter.com/5ujxvyC8As — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 février 2017

Des plans qui peuvent sembler un peu ambitieux, quand on sait que l'agence spatiale du pays a été créée... en 2014. Pour autant, comme sur bien d'autres sujets, les EAU souhaitent avancer très vite et prévoient le lancement d'une première sonde vers mars en juillet 2020.

Le premier vrai test pour cette toute jeune agence spatiale aura lieu deux ans plus tôt. Le premier satellite entièrement made in EAU devrait être lancé début 2018.