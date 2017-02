ADVERTISEMENT

Claude Julien a été embauché pour remplacer Michel Therrien une deuxième fois à la barre du Canadien de Montréal, mardi. Voici sa carrière en huit moments clés:

Grand voyageur

Claude Julien a touché à la Ligue nationale de hockey, mais très peu: 14 rencontres avec les Nordiques de Québec, réparties entre les saisons 1984-85 et 1985-86. Après, il s'est promené dans la Ligue américaine à Fredericton, Baltimore, Halifax et Moncton, en plus de disputer une partie de la saison 1986-87 avec les Français volants de Paris, de la Ligue nationale 1A.

Succès instantanés

Après avoir accroché ses patins après la saison 1991-92, Julien se tourne vers le rôle d'entraîneur, dans lequel il connaît un succès immédiat. À sa seule saison dans la LHJMQ, en 1996-97, il mène les Olympiques de Hull à la conquête du championnat de la saison régulière, de la coupe du Président, ainsi que de la coupe Memorial, disputée devant leurs partisans.

De retour dans la Ligue américaine

Trois ans plus tard, les Oilers d'Edmonton lui tendent la main et l'embauchent pour devenir entraîneur-chef de leur club-école, les Bulldogs de Hamilton. Il connaîtra sa meilleure campagne la saison suivante, alors qu'il mène l'équipe jusqu'en demi-finale. La saison suivante, alors que l'équipe sert aussi de club-école au Tricolore, Julien mène les siens à une récolte de 33 victoires en 45 rencontres. Il ne terminera toutefois pas la saison, mais remportera le trophée A.-R.-Pieri, remis à l'entraîneur de l'année dans la Ligue américaine.

1er arrêt à Montréal

Le 17 janvier 2003, à la suite d'un revers de 4-1 subi à Philadelphie, Michel Therrien est congédié par le directeur général André Savard et remplacé par Julien. Le Tricolore ratera les séries cette saison-là, mais Julien mènera l'équipe jusqu'au deuxième tour éliminatoire en 2003-04. Ce premier passage à Montréal prendra toutefois fin abruptement, après 41 rencontres en 2005-06. Julien a alors une fiche de 19-6-6, jugée insuffisante par le d.g. Bob Gainey, qui le remplacera pour le reste du calendrier, menant l'équipe aux séries.

Détour au New Jersey

Julien ne reste pas sans emploi très longtemps: dès la saison suivante, il se retrouve à la barre des Devils du New Jersey. Malgré une fiche de 47-24-8, Julien est limogé avec trois matchs à faire dans des circonstances nébuleuses par Lou Lamoriello. Ses méthodes de travail ne seraient pas prisées par certains vétérans de l'équipe, dont Martin Brodeur.

Arrivée à Boston

Encore là, le purgatoire de Julien ne dure pas. Les Bruins l'embauchent au cours de l'été pour devenir leur entraîneur-chef. L'association durera près de 10 saisons, au cours desquelles Julien remportera la coupe Stanley en 2011, en plus d'atteindre la finale en 2013. Il sera également récipiendaire du trophée Jack-Adams, remis à l'entraîneur par excellence du circuit, en 2009. Il a compilé une fiche de 419-246-94 à la barre des Bruins, dont il est le recordman pour le nombre de victoires comme entraîneur-chef.

Hockey international

Sur la scène internationale, Julien a remporté une médaille de bronze au Championnat mondial junior de 2000 à la barre de l'équipe canadienne. Il a également été l'adjoint de Mark Habscheid au Championnat mondial de hockey 2006, où le Canada a terminé quatrième. Il a connu son plus haut fait d'armes en compagnie de Mike Babcock, quand il a aidé le Canada à défendre avec succès sa médaille d'or aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014. Babcock fait de nouveau appel à Julien pour le seconder lors de la Coupe du monde 2016, où le Canada remporte de nouveau les grands honneurs.

Retour à Montréal

Congédié par les Bruins le 7 février après avoir raté les séries au cours des deux dernières campagnes, Julien ne sera qu'une semaine sans emploi. Alors que le Canadien connaît des moments difficiles, le directeur général Marc Bergevin congédie Michel Therrien le 14 février et le remplace - de nouveau - par Julien. Il devient ainsi le cinquième entraîneur-chef à diriger pour une deuxième fois le Tricolore, après Édouard "Newsy" Lalonde, Claude Ruel, Bob Gainey et Therrien.

